Seguridad

Detienen a Dos Sujetos por Presuntamente Vender Vehículos Robados en Tlaxcala

Los hombres fueron arrestados mientras intentaban concretar una transacción con compradores provenientes del estado de Hidalgo.

Detenidos Dos Sujetos Venta Vehículos Robados Tlaxcala Compradores HidalgoDetienen a Dos Presuntos Vendedores de Vehículos Robados en Tlaxcala. Foto: X @SSCTlaxcala

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Autoridades de Tlaxcala detienen a dos sujetos por venta de vehículos robados. La transacción fue frustrada gracias a compradores alertas. Más detalles aquí.

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