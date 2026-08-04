Detienen a Dos Sujetos por Presuntamente Vender Vehículos Robados en Tlaxcala

Este lunes 3 de agosto de 2026 se dieron a conocer las detenciones de dos hombres presuntamente implicados en la venta de vehículos con reporte de robo en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos fueron arrestados mientras intentaban concretar una transacción con compradores provenientes del estado de Hidalgo, mismos que hicieron la solicitud de apoyo a los uniformados.

Detienen a dos sujetos por vender vehículos robados en Tlaxcala

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala detuvieron a dos hombres presuntamente involucrados en la venta de vehículos con reporte de robo, luego de que intentaran concretar una transacción con compradores provenientes del estado de Hidalgo.

La detención se llevó a cabo durante un operativo del Programa de Acompañamiento Vehicular, solicitado por los compradores para realizar la adquisición de dos vehículos ofertados a través de redes sociales.

Al verificar los números de identificación vehicular en las plataformas institucionales, los oficiales de la SSC Tlaxcala confirmaron que ambas unidades contaban con reporte de robo vigente.

Ante estos hechos, los dos sujetos fueron asegurados por los uniformados y puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

Aseguran vehículo relacionado a balacera en Plaza Mazarik de San Andrés Cholula, Puebla

Este mismo lunes se dio a conocer el aseguramiento de un vehículo involucrado en una balacera ocurrida en la Plaza Mazarik, en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

Durante el operativo sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, fue detenida Viridiana 'N', de 33 años de edad, quien se encontraba conduciendo el automóvil, a la par que llevaba 66 dosis de droga, seis cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Derivado de labores de inteligencia y del análisis de videograbaciones, la SSP Puebla estableció que la ahora detenida conducía un vehículo Chevrolet Sonic, color blanco, el cual está relacionado con un robo ocurrido en Plaza Mazarik el pasado 30 de julio, hecho en el que se registraron detonaciones por arma de fuego.

Con información de N+

GMAZ