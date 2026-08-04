Seguridad

Catean Casa en la Colonia San Antonio de Ciudad Juárez; Aseguran Vehículo

Autoridades catearon una vivienda en la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez, donde aseguraron un vehículo presuntamente relacionado con un homicidio.

Durante el cateo fue asegurado un vehículo que presuntamente habría sido utilizado en un homicidioDurante el cateo fue asegurado un vehículo que presuntamente habría sido utilizado en un homicidio. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cateo en Ciudad Juárez: Aseguran vehículo vinculado a homicidio en la colonia San Antonio. Las investigaciones continúan para esclarecer el caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+