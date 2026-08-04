Catean Casa en la Colonia San Antonio de Ciudad Juárez; Aseguran Vehículo

Un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se llevó a cabo mediante una orden de cateo en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Suiza y Madrid, en la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

El despliegue de las corporaciones de seguridad mantuvo resguardado el perímetro mientras los agentes ministeriales realizaban las diligencias al interior del inmueble como parte de una investigación por un hecho violento.

De manera preliminar, trascendió que durante el cateo fue asegurado un vehículo que presuntamente habría sido utilizado en un homicidio, por lo que quedó a disposición de las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones.

La unidad será sometida a los peritajes correspondientes con el objetivo de determinar su posible relación con el crimen que se investiga.

Continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía

Durante el desarrollo del operativo, el acceso a la zona permaneció restringido mientras peritos y agentes de investigación efectuaban el procesamiento del inmueble y la recolección de indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si durante el cateo fueron detenidas personas o si se aseguraron otros objetos relacionados con la investigación.

La Fiscalía General del Estado continuará con las diligencias para determinar la posible participación del vehículo asegurado y esclarecer los hechos que dieron origen al operativo.