Madre Señala Presuntas Contradicciones de Mujer en Declaraciones en Desaparición de José Gabriel

A dos meses de la desaparición de José Gabriel Ruiz Díaz, de 21 años, la investigación tomó un rumbo distinto al que seguía al inicio, informó su madre.

El joven fue visto por última vez el 2 de junio, cuando llegó a su centro de trabajo, una gasolinera ubicada sobre el bulevar Constitución y la calle Mónaco, en la colonia San Isidro de Torreón.

De acuerdo con la familia, el cambio en las indagatorias se debió a las contradicciones en la declaración de una mujer, quien modificó la versión que había proporcionado a las autoridades.

Se trata de la misma persona que se comunicó con los familiares para asegurar que sabía dónde había sido visto por última vez el joven.

La mujer, quien ya es investigada por las autoridades, presuntamente mantuvo una relación sentimental con José Gabriel, situación que abrió una nueva línea de investigación.

Aunque el 2 de agosto se cumplieron dos meses de la desaparición, hasta el momento la familia aseguró que no cuenta con información sobre el paradero del joven.

¿Qué se sabe del caso de José Gabriel?

Fue el pasado 2 de junio cuando José Gabriel fue visto por última vez alrededor de las 13:40 horas, para posteriormente dirigirse a su centro de trabajo, una gasolinera ubicada en la colonia San Isidro en Torreón.

Una semana después de la desaparición de José Gabriel, familiares del joven se manifestaron el 8 de junio en la gasolinera donde trabajaba y fue visto por última vez.

El 10 de junio, familiares de José Gabriel y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, intensificaron la búsqueda en canales de riego y zonas aledañas al norte de la ciudad de Torreón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiares de José Gabriel Ruiz Realizan Búsqueda en Canales de Riego al Norte de Torreón

El 8 de julio, la familia de José Gabriel en coordinación con el área de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, realizó una búsqueda en el ejido Boquillas de la Perla , luego ed que en ese lugar se registrara la última señal del teléfono celular del joven.

Finalmente, el 27 de julio se realizó una nueva brigada de búsqueda en el canal de riego que se ubica en la colonia El Tajito. La búsqueda se originó tras la llamada de una amiga de José Gabriel quien avisó a la familia que tiene una foto y un mensaje donde el joven le comentaba sobre el lugar.

Ante ello el grupo de búsqueda se desplegó desde las primeras horas, en esta ocasión su madre, se introdujo dentro del canal, realizando una caminata junto a su familia y elementos de la agencia de la Fiscalía del Estado, revisando por varios kilómetros el cauce y zonas aledañas. A pesar de no tener resultados, Erika sigue firme en la esperanza de encontrar a su hijo.