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Madre Señala Presuntas Contradicciones de Mujer en Declaraciones en Desaparición de José Gabriel

La madre de José Gabriel señaló a una mujer por presuntas contradicciones en su declaraciones.

Madre Señala Presuntas Contradicciones de Mujer en Declaraciones en Desaparición de José GabrielAutoridades investigan a una mujer señalada por presuntamente contradecirse en sus declaraciones. Foto: N+

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Dos meses sin José Gabriel: una declaración contradictoria cambia el rumbo de la investigación. La familia sigue buscando respuestas.

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