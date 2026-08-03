Seguridad

Localizan Muerto a Adulto Mayor Dentro en una Casa en Torreón

Un adulto mayor fue localizado sin vida dentro de una casa en la colonia Torreón Residencial.

Localizan Muerto a Adulto Mayor Dentro en una Casa en TorreónUn adulto mayor de 80 años fue encontrado sin vida al interior de una casa en Torreón. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Torreón: encuentran a un adulto mayor sin vida en su casa. Vecinos alertaron por olores fétidos. Autoridades investigan. Más detalles aquí.

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