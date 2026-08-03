Localizan Muerto a Adulto Mayor Dentro en una Casa en Torreón

La tarde de este 3 de agosto fue localizado el cuerpo sin vida de un adulto mayor en una casa ubicada sobre la calle Atlántida y calle Cádiz en la colonia Torreón Residencial.

El occiso fue identificado como Fortino, de 80 años, quien llevaba tiempo viviendo solo en el domicilio. De acuerdo a los vecinos, su pareja sentimental fue llevada a otro lugar de la ciudad por su hijos, dejando solo al adulto mayor.

Los vecinos detectaron olores fétidos provenientes del interior de la vivienda, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Al arribo de las autoridades, detectaron que se encontraba el hombre de la tercera edad sin vida en estado de putrefacción. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) iniciaron con las indagatorias del caso.

El cuerpo del adulto mayor fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley para determinar las causas exactas del deceso.

Autoridades investigan hallazgo de un hombre sin vida en Gómez Palacio

El 29 de julio, un hombre fue localizado sin vida en la colonia Héctor Mayagoitia, en Gómez Palacio. Vecinos de la calle Chapultepec encontraron el cuerpo tendido al exterior de un domicilio y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias.

De manera preliminar, se informó que la víctima presuntamente sufrió un infarto. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.