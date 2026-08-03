Tres Elementos de la Guardia Civil Murieron por una Explosión en La Pila; Esto Sabemos

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que los tres elementos de la Guardia Civil Estatal fallecidos en la delegación de La Pila murieron a causa de una explosión, aunque todavía no se determina si el artefacto utilizado correspondía a un coche bomba.

¿Qué se sabe sobre la explosión ocurrida en La Pila?

La fiscal general, Manuela García Cázares, informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos registrados el pasado domingo 26 de julio, cuando los policías estatales perdieron la vida durante una presunta emboscada.

La titular de la Fiscalía explicó que, hasta el momento, los peritajes han permitido establecer que la causa de muerte fue la explosión; sin embargo, aún no existe una conclusión definitiva sobre el tipo de mecanismo explosivo utilizado por los presuntos responsables.

García Cázares señaló que una de las líneas de trabajo contempla solicitar la colaboración de fiscalías de otras entidades del país que cuentan con mayor experiencia en investigaciones relacionadas con el uso de explosivos y ataques de alto impacto.

La funcionaria indicó que el objetivo es fortalecer los análisis periciales y recabar mayores elementos técnicos que permitan determinar cómo ocurrió la agresión y quiénes participaron en ella.

Los hechos ocurrieron en la delegación de La Pila, en la capital potosina, donde los tres agentes estatales fallecieron mientras atendían una situación vinculada con una presunta emboscada atribuida a grupos criminales.

La Fiscalía reiteró que las investigaciones permanecen abiertas y que se continuará trabajando en coordinación con autoridades de seguridad para esclarecer completamente el caso y deslindar las responsabilidades correspondientes.