Seguridad

Tres Elementos de la Guardia Civil Murieron por una Explosión en La Pila; Esto Sabemos

La Fiscalía General de San Luis Potosí confirmó que los tres elementos de la Guardia Civil Estatal fallecidos en La Pila murieron a causa de una explosión.

Fiscalía Aún No Determina si Hubo un Coche Bomba en La PilaFiscalía Aún No Determina si Hubo un Coche Bomba en La Pila. Foto: N+

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Tres agentes de la Guardia Civil Estatal murieron en La Pila por una explosión. La Fiscalía busca esclarecer si fue un ataque con coche bomba. Detalles de la investigación aquí.

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