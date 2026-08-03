Bomberos Buscan a Menor Arrastrado por la Corriente en la Barranca de Oblatos, Jalisco

Elementos de Bomberos de Guadalajara y Tonalá mantienen un operativo de búsqueda para localizar a un menor que presuntamente fue arrastrado por la corriente en la Barranca de Oblatos.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el menor se encontraba en la zona junto con otros dos menores cuando ocurrió el incidente. Hasta el momento, se desconoce la edad de la víctima

Al sitio arribaron familiares de los adolescentes, quienes se identificaron como habitantes de la colonia Santa Cecilia.

Debido al difícil acceso a la zona, las autoridades informaron que, si el menor no es localizado durante este lunes, las labores de búsqueda serán suspendidas y se reanudarán el martes 4 de agosto.

¿Qué se sabe sobre la desaparición del menor?

De acuerdo con la información, el menor habría sido arrastrado por la corriente, por lo que personal de ambas corporaciones realiza un despliegue en la barranca para intentar localizarlo

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomendaron extremar precauciones durante la temporada de lluvias y evitar ingresar o permanecer cerca de cauces, arroyos y zonas donde el nivel del agua pueda incrementarse de forma repentina