Accidentes

Bomberos Buscan a Menor Arrastrado por la Corriente en la Barranca de Oblatos, Jalisco

Bomberos de Guadalajara y Tonalá realizan labores de búsqueda de un menor que fue arrastrado por la corriente en la Barranca de Oblatos

Buscan a menor arrastrado por la corrienteFoto: N+

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Bomberos buscan a un menor arrastrado por la corriente en la Barranca de Oblatos. Las autoridades intensifican la búsqueda. Conoce más sobre este operativo.

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Bomberos Buscan a Menor Arrastrado por la Corriente en la Barranca de Oblatos