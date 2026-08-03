Jueza en EUA Pospone Audiencia de Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida

La audiencia del General Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, que estaba prevista para la tarde de este martes 4 de agosto 2026, en la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, en Manhattan, no se llevará a cabo, de acuerdo con fuentes de la corte consultadas por N+. Las fuentes no especificaron nueva fecha.
En la audiencia del 1 de junio la jueza del caso fijó una nueva audiencia para el 4 de agosto a las 14:30 horas, sin embargo no parece haberse ratificado.
Mérida Sánchez se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo, luego de ser acusado por delitos relacionados con narcotráfico y corrupción. Ahora estaría colaborando con fiscales y negociando un acuerdo que lo beneficie.
Los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por EUA
En abril pasado, el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a 9 funcionarios y exfuncionarios del estado de los delitos de conspiración para el narcotráfico y delitos con armas, señalándolos de proteger a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. El fiscal federal Jay Clayton, señaló:
"Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo".
¿Quiénes son los funcionarios acusados por EUA?
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Enrique Inzunza Cazarez, senador, exsecretario general de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la policía de Investigación de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Alberto Jorge Contreras Nunez, alias 'Cholo', exjefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.