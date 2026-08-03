Política

Jueza en EUA Pospone Audiencia de Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida

La audiencia del General Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, estaba prevista para la tarde de este martes 4 de agosto 2026

Posponen audiencia de Gerardo MéridaCuartoscuro

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¿Por qué se pospuso la audiencia de Gerardo Mérida en Nueva York? El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa enfrenta cargos graves. Conoce los detalles.

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