Morena Da Nueva Fecha para Convocatorias de Candidaturas a Diputaciones y Alcaldías

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que se aplazó la publicación de las convocatorias para el registro de aspirantes a las 500 coordinaciones distritales y a las alcaldías que buscarán contender por ese partido en las elecciones de 2027.

En una transmisión en vivo, la morenista dijo que este lunes 3 de agosto se tenía previsto emitir los lineamientos para quienes busquen ser "defensores de la soberanía y de la transformación", una denominación que la fuerza política guinda usa para nombrar a sus candidatos con el fin de evitar incurrir en actos anticipados de campaña o violaciones a la regulación electoral.

Sin embargo, señaló que la publicación se dará a finales de mes, pues así lo acordó con la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, con la intención de establecer mejores filtros para la selección de las candidaturas y evitar "malas trayectorias" o problemas con la justicia.

"Hay una expectativa porque mañana (hoy 3 de agosto) era una de las fechas que se había hecho pública. Sin embargo, decirles que justamente en esta nueva etapa en la que hemos venido conduciendo estos nuevos procesos, tanto la presidenta del partido como su servidora, pues hemos modificado algunas de las fechas", explicó.

"Decirles que mañana (hoy 3 de agosto) no habrá ni registro ni convocatoria de las otras coordinaciones, será a finales de agosto que emitiremos estas convocatorias", aclaró.

Hernández aclaró que ya se registraron casi 300 personas para las candidaturas a las 17 gubernaturas que se renovarán el próximo año. Justificó que el proceso ha sido lento, pues los comicios de 2027 serán los de mayor alcance en el país y se elegirá a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, los miembros de congresos locales y quienes encabezarán las más de 2 mils alcaldías.

¿Qué cambiará en las convocatorias?

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena anticipó que habrá "requisitos específicos" en las próximas convocatorias, de ahí que llamó a revisar con cautela.

"No traten de replicar, o piensen que los requisitos de la convocatoria estatal se van a replicar en las distritales o municipales, no necesariamente, así que estén, pues al pendiente", sugirió.

Exhortó a seguir las redes oficiales del partido para conocer la información de buena fuente, pues ahí se estará actualizando cualquier ajuste. Además, se emitirá un informe cada mes.

La morenista dijo que se busca garantizar un proceso con reglas claras, sustentado en el método de la encuesta para seleccionar la candidatura. No obstante, advirtió que no solo se tomarán los índices de mayor reconocimiento entre la población, sino también los posibles antecedentes penales.

"Respetar la encuestra, la encuesta no solo que mida popularidad o conocimiento, sino también honestidad, cercanía, esta opinión que la ciudadanía tiene sobre nuestros compañeros y compañeras, y generar las condiciones para que el proceso interno no sea un conflicto interno, sino justamente un proceso que nos permita definir a las personas que el pueblo decida a través de una encuesta mejor para representarles.

"Cuidando todo en todo momento los perfiles y garantizando que no sean perfiles que tengan malas trayectorias o que tengan algún tema ante la justicia o algún antecedente, pues que genere, agravio con, o que haya generado agravio con la población", detalló.

¿Qué busca Morena y cuál es su estrategia?

Citllali Hernández subrayó que lo principal será mantener las posiciones que ha ganado Morena en los últimos años y competir por los puestos en entidades y ciudades donde todavía no ha ganado terreno a la oposición.

"¿Cuál es el objetivo estratégico, electoral, político de nuestro movimiento? Mantener los gobiernos que ya gobernamos, disputar donde Morena no ha ganado, pero tiene posibilidades de hacerlo", indicó.

Enseguida enlistó como objetivos: Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua.

La morenista dijo que "hay muchas condiciones y hay un ánimo de transformación" para ganar en esos lugares.

Sin embargo, una meta primordial será tener nuevamente la mayoría en la Cámara baja para garantizar el avance de reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Y volver a ganar la mayoría en la Cámara (de Diputados) que nos permita, y que le permita a la presidenta seguir enviando reformas necesarias para seguir avanzando en la transformación, mantener mayoría en los congresos locales y también se renuevan prácticamente todos los municipios del país", añadió.

¿Cuál fue el llamado?

Por otro lado, Citlalli Hernández hizo un llamado a la militancia para reforzar el trabajo político y defender el proyecto de la "Cuarta Transformación" frente a lo que consideró una campaña de desinformación y ataques de la oposición.

La morenista sostuvo que los militantes no deben limitar su participación a la búsqueda de cargos públicos o candidaturas, sino priorizar el trabajo territorial mediante asambleas, recorridos casa por casa y la difusión del periódico Regeneración, además de fortalecer la llamada "revolución de las conciencias".

También llamó a responder a lo que calificó como una "embestida" mediática contra el movimiento y el gobierno de la presidenta Sheinbaum, al considerar que Morena enfrenta campañas de desinformación impulsadas por la oposición y grupos de derecha.

Asimismo, pidió a la militancia mantener la unidad del partido y poner por delante el proyecto político por encima de las aspiraciones personales.

ASJ