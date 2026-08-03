Política

Morena Da Nueva Fecha para Convocatorias de Candidaturas a Diputaciones y Alcaldías

Citlalli Hernández acordó el aplazamiento con Ariadna Montiel Reyes, debido a que pretenden establecer mejores filtros para la selección de aspirantes

MorenaLa morenista dijo que se busca garantizar un proceso con reglas claras, sustentado en el método de la encuesta, pero revisando que no haya aspirantes con "malas trayectorias". Foto: Captura de Pantalla | Youtube | Citlalli Hernández Mora.

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Las convocatorias de Morena para las elecciones de 2027 se posponen. Citlalli Hernández y Ariadna Montiel buscan mejorar la selección de candidatos. Descubre más sobre este importante ajuste.

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