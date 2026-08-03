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Tadej Pogacar Regresa a la Vuelta de España 7 Años Después por el Título que le Falta

El esloveno irá acompañado po Joao Almeida, Ivo Oliveira, Jay Vine, Pablo Torres, Pavel Sivakov, Domen Novak y Kevin Vermaerke

PogacarEl flamante pentacampeón del Tour será el hombre a batir en La Vuelta, la única gran ronda que le falta en su dilatado palmarés. Foto: Reuters.

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La Vuelta a España 2023 promete espectáculo con Tadej Pogacar liderando el equipo UAE. ¿Será este el año en que conquiste el título que le falta? Sigue la competencia.

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