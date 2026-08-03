Tadej Pogacar Regresa a la Vuelta de España 7 Años Después por el Título que le Falta

El flamante pentacampeón del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, correrá La Vuelta a España, para tratar de conquistar el gran título que le falta, pero no contará con su compañero mexicano Isaac del Toro.

La participación del mejor ciclista del planeta de la actualidad fue confirmada este lunes 3 de agosto por parte del equipo UAE, que reveló a los compañeros del esoloveno que disputarán la ronda española.

"Es cierto, está de vuelta. Tadej Pogacar confirmado para la vuelta", afirmó el UAE en un mensaje en sus redes sociales.

El esloveno, ganador de cinco Tour, vuelve a España por primera vez desde 2019 cuando se estrenó en una gran vuelta en la ronda española sorprendiendo a todos con un tercer puesto por detrás de Primoz Roglic y Alejandro Valverde, además de ganar tres etapas.

"Me alegra decir que vuelvo a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país al que me encanta viajar y en el que me gusta competir, y creo que ha llegado el momento de regresar", afirmó Pogacar, en la web oficial del UAE.