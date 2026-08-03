Mariana Ochoa Expresó su Sentir Tras Abandonar LCDLF y Dijo Qué Sigue para Ella

La cantante y actriz Mariana Ochoa expresó cómo se sintió tras ser la primera eliminada de la cuarta temporada de La Casa de Los Famosos México 2026 y contó qué sigue en su carrera tras haber participado en el reality show.

Inicialmente, la exintegrante de La Onda Vaselina dijo que deseaba pasar más tiempo dentro de la residencia, pero atribuyó que su salida fue parte de una decisión superior.

"Esperaba disfrutarlo un poquito más adentro, pero también sé que de allá arriba nos mandan las cosas correctas", señaló tras ser cuestionada por Galilea Montijo.

En la post gala, Wendy Guevara le preguntó cómo estaba luego de abandonar La Casa, tras permanecer una semana.

"Melacónlica, tenía ganas de disfrutar más allá adentro, orgullosa de participar en la cuarta temporada", respondió Mariana Ochoa.

La influencer y exganadora de la primera temporada dijo que no es fácil permanecer aislado tanto tiempo, sin comunicación con la familia, como tal vez puede percibirse desde fuera.

Con Galilea Montijo, la exintegrante de Ov7 señaló que vio cómo en los últimos días se formaron bandos divididos. Por un lado estaban los famosos de la vieja guardia y, por el otro, los influencers y los más jóvenes.

De ahí que llamó a superar esa barrera y externó sus buenos deseos a los 17 habitantes que quedan.

"Ojalá que crucen esa línea y se unan, porque más bien yo siento que empezamos unidos y que se están empezando a dividir, yo les deseo suerte a todos y creo que hay grandes personalidades y todo mundo ha sido muy noble tratando de ayudar", añadió.

-¿Qué crees que haya fallado para que tu estés aquí afuera?, le preguntó Wendy.

"La gente esperaba que yo contara chisme del grupo y de esto, pero yo iba a hablar de mí y de mi historia", respondió la primera expulsada.

¿Qué sigue para Mariana Ochoa?

La cantante dijo que la gente se queda con bonitos recuerdos de ella y se siente tranquila y contenta de haber convivido con personalidades que nunca imaginó.

Señaló que el público decidió que siguiera como cantante en vez de estar en La Casa, pues aprovechará para retomar la promoción de su último sencillo y los ensayos para la presentación que dará dentro de dos meses y medio.

"Yo creo que el público es culto y conocedor, porque, bueno, si estoy acá afuera tal vez es porque me quieren ver cantando, más que chismeando allá adentro", dijo entre risas.

"Así que voy a retomar la promoción de mi sencillo que es el de 'Te mandé a la goma' y está en plataformas y los ensayos de mi concierto en La Maraca que es el 17 de octubre", contó.

Previamente, con Marie Claire, aseguró que cambió el orden del show para que la gente no vea lo mismo. No obstante, reiteró que sigue siendo parte de la cuarta temporada.

¿Qué dijo de los otros habitantes?

En la post gala, Mariana Ochoa dijo que guardará con gran afecto la convivencia que tuvo con Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia. A la actriz incluso le regaló un saco rojo.

Pero igual señaló que le encantó acercarse a nuevas generaciones como el youtuber Fede Vigevani, pues sus hijos Valentina y Salvador consumen contenido del uruguayo. Asimismo, reveló que tuvo menos conexión con Yanet García, pues ella se aislaba mucho. Lo mismo con Brianda Deyanara y Arantza Ruiz.

"Sentí que ella quería jugar un poco con mi personalidad y con mis pensamientos", dijo sobre Ruiz.

Sobre Aldo Rendón, indicó que le deja un buen sabor de boca y lo definió como alguien "encantador", pese a la idea inicial que tenía de él.

El habitante con quién más le hubiese pasar más tiempo de convivencia es Ese Pérez, pues ella también tiene su "corazoncito sateluco" y no es ajena al barrio.

Finalmente, contó que no sintió estar entre cámaras todo el tiempo. Aunque tuvo un episodio saliendo de bañarse en el que creyó que no la veían y aprovechó para secarse libremente. Luego se dio cuenta de que la escena era captada.

ASJ