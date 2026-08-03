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Mariana Ochoa Expresó su Sentir Tras Abandonar LCDLF y Dijo Qué Sigue para Ella

Con Galilea Montijo, la exintegrante de Ov7 señaló que vio cómo en los últimos días se formaron bandos divididos

Mariana OchoaLa cantante dijo que la gente se queda con bonitos recuerdos de ella y se siente tranquila y contenta de haber convivido con personalidades que nunca imaginó. Foto: Canal de Las Estrellas.

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Tras su salida de La Casa de los Famosos, Mariana Ochoa habla sobre los bandos divididos y su deseo de unidad. Conoce sus próximos pasos en la música.

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