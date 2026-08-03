Hoy se celebra la Primera Gala de Eliminación de la Casa de los Famosos (LCDLF) 2026, cuya conducción corre a cargo de Galilea Montijo. Y si tienes algún habitante favorito que está en la tabla de nominados de la semana, en N+ te adelantamos a qué hora cierran las votaciones de La Casa de los Famosos México hoy 2 de agosto 2026.
Si por alguna razón no puedes seguir en vivo la Gala de Eliminación, aquí puedes conocer qué sucede minuto a minuto durante los posicionamientos y quién es el primer habitante que queda fuera.
Recuerda que Fede Vigevani es el Líder de la Semana, por lo que las estrategias ya están en marcha en busca de convertirse en el ganador de esta Cuarta Temporada.