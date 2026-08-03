Hoy se celebra la Primera Gala de Eliminación de la Casa de los Famosos (LCDLF) 2026, cuya conducción corre a cargo de Galilea Montijo. Y si tienes algún habitante favorito que está en la tabla de nominados de la semana, en N+ te adelantamos a qué hora cierran las votaciones de La Casa de los Famosos México hoy 2 de agosto 2026.

Si por alguna razón no puedes seguir en vivo la Gala de Eliminación, aquí puedes conocer qué sucede minuto a minuto durante los posicionamientos y quién es el primer habitante que queda fuera.

Recuerda que Fede Vigevani es el Líder de la Semana, por lo que las estrategias ya están en marcha en busca de convertirse en el ganador de esta Cuarta Temporada.

Si aún no tienes clara la agenda de cada día de la semana en el reality show, en N+ ya te compartimos qué pasa los miércoles en La Casa de los Famosos, además de las actividades del jueves y viernes.

¿Quiénes están nominados en la Casa de los Famosos hoy 2 de agosto 2026?

El pasado miércoles se celebró la primera Gala de Nominación, en la que seis de los habitantes confirmados para esta temporada entraron a la temida Placa de Nominados.

Aldo Rendón.

Yanet Garcia.

Mariana Ochoa.

Ximena Herrera.

Luis Chaparro.

Memo Schutz.

¿A qué hora cierran las votaciones de La Casa de los Famosos Hoy 2 de agosto 2026?

Las votaciones están activas a través de la página oficial de la Casa de los Famosos México.

Debes saber que los domingos las votaciones están activas desde el inicio de la Pre Gala y hasta que Galilea Montijo cierre el periodo al aire.

Aunque no es el único día que los televidentes pueden votar, también lo puedes hacer en los siguientes momentos:

Miércoles: Tras las nominaciones, en cuánto Galilea Montijo lo mencione al aire y hasta el fin de la Post Gala.

Jueves y Viernes: Desde el Inicio de la Pre Gala y hasta el fin de la Post Gala.

¿Cómo votar en LCDLF 2026 para salvar a tu habitante favorito?

Ingresa a la página oficial de La Casa de los Famosos México. Busca la sección de Votación o da clic aquí. Elige al habitante que deseas salvar. Emite tu voto.

Ten en cuenta que si eres suscriptor de ViX Premium puedes emitir hasta 10 votos en un día.

SARR