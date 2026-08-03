Entretenimiento

¿A Qué Hora Cierran las Votaciones de la Casa de los Famosos México Hoy 2 de Agosto 2026?

Hoy se celebra la primera Gala de Eliminación de la Cuarta Temporada de La Casa de los Famosos México, y aún tienes oportunidad de salvar a alguno de los habitantes

Yanet García, La casa de los famosos 2026¿Ya sabes hasta qué hora puedes votar en la Gala de Eliminación de la Casa de los Famosos Hoy? te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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