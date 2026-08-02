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Primer Eliminado de La Casa de los Famosos 2026 En Vivo HOY: ¿A Qué Hora Inicia la Eliminación?

Aldo Rendón, Memo Schutz, Ximena Herrera, Mariana Ochoa, Yanet García y Luis Chaparro son los nominados de la primera semana de La Casa de los Famosos 2026. ¿Quién será el primer eliminado? Conoce aquí todos los detalles.

Primer eliminado de La Casa de los Famosos 2026Aldo Rendón, Memo Schutz, Ximena Herrera, Mariana Ochoa, Yanet García y Luis Chaparro. Foto: Facebook

Contexto

Este domingo 2 de agosto se lleva a cabo la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2026. ¿A qué hora es? ¿Dónde ver? ¿Quién fue el primer eliminado? Sigue en nuestro minuto a minuto todos lso detalles.

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