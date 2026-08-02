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Primer Eliminado de La Casa de los Famosos 2026 En Vivo HOY: ¿A Qué Hora Inicia la Eliminación?
Aldo Rendón, Memo Schutz, Ximena Herrera, Mariana Ochoa, Yanet García y Luis Chaparro son los nominados de la primera semana de La Casa de los Famosos 2026. ¿Quién será el primer eliminado? Conoce aquí todos los detalles.
Contexto
Este domingo 2 de agosto se lleva a cabo la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2026. ¿A qué hora es? ¿Dónde ver? ¿Quién fue el primer eliminado? Sigue en nuestro minuto a minuto todos lso detalles.