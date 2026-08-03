Colapsa 'Torito de Pirotecnia' y Deja a 21 Personas con Quemaduras en Fiesta Patronal de Xico

Una intensa movilización se registró por parte de autoridades y cuerpos de emergencias durante la celebración de una fiesta patronal realizada en el municipio de Xico, donde varias personas resultaron heridas por pirotecnia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Torito de Pirotecnia Dejó 21 Personas con Quemaduras en Xico, Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, fue un total de 21 personas las que resultaron lesionadas durante la quema del tradicional torito de pirotecnia conocido como "El Huérfano", la cual es una actividad con la que se acostumbra concluir las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena en el municipio de Xico, localizado en la zona centro de la entidad veracruzana.

El percance se registró durante la quema del denominado "toro del huérfano", cuya estructura, según los testimonios, terminó colapsando en medio de la actividad que se estaba llevando a cabo, y que alcanzó tanto a quienes lo portaban como a las personas que se encontraban cerca de dicha estructura cargada con la pirotecnia.

Los lesionados fueron atendidos en el lugar del accidente

De acuerdo con la información oficial que se tiene hasta este momento, las personas que resultaron afectadas recibieron atención inmediata por parte de cuerpos de paramédicos en el módulo de auxilio instalado para llevar a cabo dichas festividades.

Se dio a conocer que todas las personas que fueron alcanzadas por los fuegos pirotécnicos solamente presentaban quemaduras de manera superficial, lo cual se informó que no representaba un riesgo de consideración.

Asimismo, el reporte indica que ninguno de los lesionados estuvo en riesgo de perder la vida, por lo que no fue necesario trasladar a las personas heridas a algún centro hospitalario, ya que las curaciones se realizaron en el sitio donde se registraron los hechos y posteriormente pudieron retirarse del lugar por sus propios medios.