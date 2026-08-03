Accidentes

Colapsa 'Torito de Pirotecnia' y Deja a 21 Personas con Quemaduras en Fiesta Patronal de Xico

Durante una fiesta patronal en honor a Santa María Magdalena en Xico, 21 personas terminaron con quemaduras tras el colapso de una estructura de pirotecnia conocida como 'El Toro Huérfano'.

Colapsa 'Torito de Pirotecnia' y Deja a 21 Personas con Quemaduras en Fiesta Patronal de XicoLas personas que presentaron quemaduras fueron atendidas en el lugar de los hechos. Foto: Archivo | N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Durante la fiesta patronal en Xico, el 'Toro Huérfano' colapsó dejando 21 heridos. Afortunadamente, las quemaduras fueron superficiales. Más información aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Fiesta en Xico Termina con 21 Quemados por Pirotecnia