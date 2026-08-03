Hombre Termina Lesionado tras Ataque Armado en Puesto de Micheladas en Amatlán de los Reyes

Durante la tarde de este domingo dos de agosto se registró un ataque armado a un negocio de micheladas ubicado en la calle Tomás Hernández, entre avenidas Fidencio Ruiz y Francisco Muñoz, en la comunidad Río Seco, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes.

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De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados llegó al establecimiento donde había algunos clientes y abrieron fuego contra un hombre. Una vez cometida la agresión, los presuntos responsables escaparon del lugar sin ser detenidos.

Derivado de estos hechos de violencia, elementos de la Policía Estatal, Municipal y la Secretaría de Marina (SEMAR) arribaron al sitio para resguardar la zona e iniciar con un operativo de búsqueda y captura de los presuntos agresores.

Minutos más tarde, la policía ministerial llegó para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones. El hombre herido fue trasladado al Hospital General Córdoba Yanga, donde su estado de salud es reportado como reservado.

Ataque armado deja a vendedor de discos y películas sin vida en Huatusco, Veracruz

En el centro del municipio de Huatusco se registró un ataque armado que dejó como saldo a una persona sin vida y a otra más lesionada de gravedad. Los hechos ocurrieron en un local dedicado a la venta de discos y películas.

El fallecido fue identificado con las iniciales A. G. H., de aproximadamente 32 años, originario del Estado de México, quien se desempeñaba como vendedor de pollo en un establecimiento ubicado sobre la calle 2, entre las avenidas 2 y 4 en Huatusco.

Rubén 'N', conocido como “Tatiana”, permanece en estado reservado de salud luego de ser trasladado al Hospital General Doctor Darío Méndez Lima y, de acuerdo con los primeros reportes, dos hombres ingresaron al negocio de películas y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el lugar.

Tras la agresión, los responsables escaparon con rumbo desconocido. Minutos más tarde, las instancias de seguridad implementaron un operativo y personal de la Fiscalía Regional de Huatusco, en coordinación con peritos en criminalística y agentes de la Policía Ministerial, realizaron las diligencias correspondientes.