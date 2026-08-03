Seguridad

Hombre Termina Lesionado tras Ataque Armado en Puesto de Micheladas en Amatlán de los Reyes

Un ataque armado dejó como saldo a un hombre lesionado en un negocio de micheladas en la comunidad de Río Seco del municipio de Amatlán de Los Reyes.

Mujer Termina Lesionada tras Ataque Armado en Puesto de Micheladas en Amatlán de los ReyesUna vez cometida la agresión, los presuntos responsables escaparon del lugar sin ser detenidos. Foto: N+

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Impactante ataque armado en Amatlán de los Reyes deja a un hombre herido en un puesto de micheladas. Las autoridades buscan a los responsables. Conoce más detalles.

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