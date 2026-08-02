Mujer Señalada de Presunto Robo es Asesinada a Disparos en Acayucan, Veracruz

Tras registrarse un presunto intento de robo, una joven mujer de 32 años de edad murió luego de recibir un disparo de un arma de fuego en el municipio de Acayucan, en el camino rural San Miguel - Buenavista, a la altura de la comunidad San Martín.

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La víctima fue identificada extraoficialmente como Ana Libia 'N' y, a decir de testigos, es originaria de la localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Soteapan, localizado también al sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con la información recabada, la familia de la víctima la trasladó al hospital de Oluta en una camioneta particular, y durante el trayecto la mujer falleció, quedando la unidad en el estacionamiento del área de urgencias.

Las autoridades ministeriales son las encargadas de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente estos hechos ocurridos en el municipio de Acayucan, Veracruz.

Encuentran a un hombre sin vida en el patio de su casa en Veracruz

Un hombre fue hallado muerto en el patio de su domicilio, sentado en una silla de plástico y con una herida en la mano derecha, causada por un objeto punzocortante, durante la mañana de este domingo dos de agosto en Coatzacoalcos, en la colonia Primero de Mayo.

Según la información recabada, los hechos anteriormente se registraron sobre la calle Almendros, casi en la esquina con Fresnos, y se presume que el sujeto habría convivido con por lo menos otras tres personas antes de registrarse los hechos.

El grupo de voluntarios de Alfa & Omega y personal de Protección Civil confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Estatal se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento correspondiente del área.

Se informó que la víctima respondía al nombre de Francisco Rodríguez Cancino, de 53 años de edad, quien laboraba en una empresa de aislamientos térmicos. Autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación para tratar de esclarecer los hechos.