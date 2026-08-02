Seguridad

Mujer Señalada de Presunto Robo es Asesinada a Disparos en Acayucan, Veracruz

Una mujer murió tras recibir un disparo de arma de fuego luego de ser señalada por un presunto robo en el municipio de Acayucan, al sur de Veracruz.

Mujer Señalada de Presunto Robo es Asesinada a Disparos en Acayucan, VeracruzLa mujer fue llevada al hospital; sin embargo, falleció en el estacionamiento del área de urgencias. Foto: Archivo | N+

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Impactante suceso en Acayucan: una mujer acusada de robo fue asesinada a tiros. Las autoridades investigan para esclarecer los hechos. Conoce más sobre este caso.

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