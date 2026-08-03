Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 2 de Agosto 2026: Ganadores del Sorteo Zodiaco 1755

Como cada domingo, hoy se juega el Sorteo Zodiaco 1755 que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor. Así que si compraste un "cachito", te interesa conocer los resultados de la Lotería Nacional de este 2 de agosto 2026. Y en N+ te damos a conocer la lista completa de números ganadores.
El billete del Sorteo Zodiaco de este domingo rinde homenaje al Día de las Fuerzas Especiales, y el 50° Aniversario ISSFAM, y para celebrarlo la Lotería Nacional lanzó dos ediciones de este billete.
Se trata de la segunda rifa del Calendario de Sorteos de Agosto 2026, en el que participan un total de 120 mil números por los 12 signos del Zodiaco y se juega en 1 serie.
¿Cuánto vale un "cachito" del Sorteo Zodiaco 1755 y cuánto puedes ganar?
Los premios de la lotería que puedes obtener, dependen de cuánto inviertas en comprar billetes. Un "cachito" del Sorteo Zodiaco tiene un costo de 20 pesos, y te da la oportunidad de ganar 350 mil pesos.
Mientras que si adquieres una serie del Sorteo Zodiaco, debes comprar 20 cachitos, por un valor de 400 pesos. Y puedes llevarte el total del premio mayor: 7 millones de pesos.
¿A qué hora y dónde ver la Premiación del Sorteo Zodiaco 1755 En Vivo Hoy?
La ceremonia de premiación de Sorteo Zodiaco 1755 de este 2 de agosto de 2026 se podrá seguir en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional.
Los Niños Gritones serán los encargados de dar a conocer los números ganadores y los premios que obtuvieron a partir de las 20:00 horas.
Como en otras ocasiones, será desde minutos antes cuando se pueda observar en la transmisión en directo la preparación de las urnas de las que habrán de salir los números ganadores.