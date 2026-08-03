Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 2 de Agosto 2026: Ganadores del Sorteo Zodiaco 1755

Como cada domingo, hoy se juega el Sorteo Zodiaco 1755 que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor. Así que si compraste un "cachito", te interesa conocer los resultados de la Lotería Nacional de este 2 de agosto 2026. Y en N+ te damos a conocer la lista completa de números ganadores.

El billete del Sorteo Zodiaco de este domingo rinde homenaje al Día de las Fuerzas Especiales, y el 50° Aniversario ISSFAM, y para celebrarlo la Lotería Nacional lanzó dos ediciones de este billete.

Se trata de la segunda rifa del Calendario de Sorteos de Agosto 2026, en el que participan un total de 120 mil números por los 12 signos del Zodiaco y se juega en 1 serie.