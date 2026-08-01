Economía

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Sábado 1 de Agosto de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy sábado 1 de agosto de 2026.

Precio del Dólar Hoy en MéxicoFoto: N+

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¡Descubre el precio del dólar hoy en México! Este 1 de agosto de 2026, el peso inicia en $17.55 por dólar. ¿Cómo afecta esto a tus finanzas? Infórmate ahora.

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