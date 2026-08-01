Sociedad

Sargazo en el Caribe Mexicano Hoy, 1 de Agosto: Lista de las Playas Más Afectadas

Consulta qué playas presentan sargazo excesivo y cuáles permanecen libres de macroalgas

Playas con Más Sargazo en México. Foto: AFPPlayas con Más Sargazo en México. Foto: AFP

Destacado

¿Vas al Caribe Mexicano? Consulta el Mapa del Sargazo En Vivo: 13 playas afectadas hoy, incluyendo Mahahual y Paraíso. Descubre dónde disfrutar sin sargazo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+