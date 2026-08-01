Sargazo en el Caribe Mexicano Hoy, 1 de Agosto: Lista de las Playas Más Afectadas

Si planeas viajar al Caribe Mexicano durante estas vacaciones de verano, es importante revisar las condiciones de las playas antes de salir. La presencia de sargazo puede afectar la experiencia de los visitantes, ya que la acumulación de estas macroalgas modifica el color del agua, genera malos olores y dificulta el acceso a la costa.

Según el Mapa En Vivo de Sargazo Info, 13 playas del Caribe Mexicano y del norte de Quintana Roo presentan una acumulación excesiva de sargazo. Ante este panorama, se aconseja a los visitantes optar por otras playas de la región donde las condiciones son más favorables para las actividades recreativas.

¿Cuáles son las playas con sargazo excesivo hoy?

La actualización más reciente del Mapa del Sargazo En Vivo, señala que las playas con mayor acumulación de sargazo son:

Playa Che Río

Playa Chumul

Playa El Mirador

Playa Mahahual

Playa Mezcalito

Mirador

Paraíso

Pescadores

Punta Morena

Piedra

Ruinas

Santa Fe

Santa Martín

¿Dónde hay playas sin sargazo?

Playa Centro

Playa Norte

Punta Sam

El Mapa del Sargazo En Vivo es una herramienta digital interactiva que permite conocer, prácticamente en tiempo real, el nivel de acumulación de sargazo en las playas del Caribe Mexicano. La plataforma clasifica cada playa desde "Sin sargazo" hasta "Sargazo excesivo", utilizando reportes diarios, información de ciencia ciudadana e imágenes satelitales y cámaras web para orientar tanto a turistas como a habitantes de la región.

¿Cuál es el plan del Gobierno para combatir el sargazo?

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la estrategia nacional contra el sargazo contempla cuatro líneas de acción: la recolección en aguas abiertas mediante buques sargaceros y barreras dinámicas; la contención y recuperación en aguas someras antes de que llegue a la costa; la limpieza de playas con maquinaria especializada y grupos recolectores; y la disposición final del material.

Además, la estrategia de reforzamiento contempla una inversión de 2 mil millones de pesos, que será ejercida en dos etapas durante 2026 y 2027, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y turístico que provoca el arribo masivo de sargazo en las costas de Quintana Roo.