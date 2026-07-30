Medio Ambiente

¿Cuáles Son las Playas con Más Sargazo? México Activa Estrategia para Limpiarlo y Recolectarlo

Entérate aquí cuáles son las playas de México más afectadas por la llegada masiva de sargazo

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El sargazo invade las playas del Caribe mexicano. Conoce la estrategia de recolección que busca proteger los destinos turísticos más importantes de Quintana Roo

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