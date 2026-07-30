¿Cuáles Son las Playas con Más Sargazo? México Activa Estrategia para Limpiarlo y Recolectarlo

El Gobierno de México anunció hoy, 30 de julio de 2026, que puso en marcha una estrategia integral para limpiar y recolectar el sargazo, con una inversión de 2,000 millones de pesos; aquí te decimos cuáles son las playas más afectadas por la macroalga, en nuestro país.

¿Por qué llega tanto sargazo a playas de México?

En la conferencia mañanera de hoy, Alicia Bárcena, titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó las causas del arribo masivo de sargazo a las playas del Caribe mexicano y apuntó que hace unos años, la macroalga se encontraba en lo que se llama mar de sargazo, ubicado frente a Florida, en Estados Unidos, donde permaneció antes de que se rompiera la contención.

En 2011, se fracturó la contención en el mar de sargazo y el alga se instaló en el Atlantico tropical, entre África y Brasil, donde se ha favorecido su reproducción masiva.

Desde entonces, las corrientes y los vientos han trasladado el sargazo hacia el Caribe mexicano, con gran impacto en las playas y en el sector turismo.

Estrategia integral de recolección de sargazo

En su turno, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), detalló en qué consiste la estrategia integral de recolección de sargazo, que contempla 4 grandes líneas de acción:

Recolección en aguas abiertas: Con buques sargaceros oceánicos y barreras dinámicas, para confinar el sargazo en aguas someras de fácil recolección. Recolección en aguas someras: Con ayuda de barreras costeras de contención, dinámicas costeras y sargaceras costeras, para recuperarlo antes de que llegue a las playas. Recolección en playas con mejores prácticas ambientales. Con el apoyo de grupos recolectores, sargaceras anfibias y maquinaria. Disposición final.

Estrategia de reforzamiento contempla millonaria inversión

De acuerdo con el secretario de Marina, la estrategia de reforzamiento contra el sargazo tendrá una inversión de 2,000 millones de pesos y se realizará en 2 etapas, en 2026 y 2027:

Etapa 1, en 2026: Inversión de 768.7 millones de pesos, con capacidad para recolectar 1,870 toneladas de sargazo diarias.

Etapa 2: en 2027: Para aumentar la capacidad de recolección a 4,000 toneladas diarias.

¿Cuáles son las playas más afectadas por el sargazo en México?

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la estrategia contra el sargazo se va a reforzar en las 5 zonas turísticas más importantes de Quintana Roo, las más afectadas por la llegada masiva de la macroalga, que abarcan entre 40 y 50 kilómetros de playas, y son las siguientes:

Playa del Carmen. Cancún. Tulum. Puerto Morelos. Mahahual.

“Este es un fenómeno que no solo es para Quintana Roo, todas las islas del Caribe lo tienen, Florida lo tiene”, destacó la mandataria.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT