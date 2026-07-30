Tráfico vehicular

Reporte de Garitas Mexicali Hoy 30 de Julio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 30 de Julio

Garitas Mexicali HoyFoto: N+

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¿Planeas cruzar por las Garitas de Mexicali hoy? Consulta los tiempos de espera: hasta 45 minutos en carril normal. ¡Planifica tu cruce con anticipación!

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