Tráfico vehicular

¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 29 de Julio 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 29 de Julio

Garitas Línea MexicaliFoto: N+

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Hoy, las garitas de Mexicali presentan esperas de hasta 2 horas 30 minutos. Usa carriles rápidos y planifica tu cruce con anticipación para evitar sorpresas.

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