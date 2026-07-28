Rescatan a Cuatro Personas Atrapadas por Corriente de Retorno en Playa Cactus, Ensenada

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron rescatadas por elementos salvavidas de la Dirección de Bomberos de Ensenada luego de quedar atrapadas en una corriente de retorno en Playa Cactus.

El rescate ocurrió durante un recorrido de vigilancia preventiva que realizaba el personal operativo en la zona costera.

Corriente de retorno dificultó que salieran del mar

De acuerdo con la Dirección de Bomberos, los salvavidas detectaron a cuatro personas con dificultades para salir del mar al encontrarse dentro de una corriente de retorno.

Los elementos ingresaron al agua y realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo a los bañistas, evitando que la situación se agravara.

Tras el rescate, las cuatro personas fueron llevadas a un lugar seguro. Las autoridades informaron que ninguno de los afectados requirió atención médica.

La Dirección de Bomberos destacó que la rápida intervención de los salvavidas permitió concluir el incidente sin personas lesionadas e hizo un llamado a la población a respetar las indicaciones del personal de rescate y atender las condiciones del mar antes de ingresar al agua.

APG