Sociedad

Rescatan a Cuatro Personas Atrapadas por Corriente de Retorno en Playa Cactus, Ensenada

Dos adultos y dos menores fueron puestos a salvo por elementos de Bomberos tras quedar atrapados en una corriente de retorno

Rescatan a Cuatro Personas Atrapadas por Corriente de Retorno en Playa Cactus, EnsenadaRescatan a Cuatro Personas Atrapadas por Corriente de Retorno en Playa Cactus, Ensenada | Foto: Bomberos de Ensenada

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¡Rescate en Playa Cactus! Bomberos salvan a dos adultos y dos menores atrapados por una corriente de retorno. La rápida acción evitó lesiones. Infórmate sobre cómo prevenir estos incidentes.

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