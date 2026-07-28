Canadá Ofrece Vacante de Ayudante de Cocina con Sueldo de 30 Mil Pesos al Mes: Requisitos

Trabajar en Canadá continúa siendo una alternativa para quienes buscan una oportunidad laboral en el extranjero. En esta ocasión, un restaurante abrió una vacante de ayudante de cocina dirigida a personas responsables y comprometidas, con experiencia básica en el área y disposición para colaborar en distintas tareas dentro de la cocina.

La oferta, expuesta en el Portal del Empleo, destaca por ofrecer un sueldo de 30 mil pesos mensuales, además de prestaciones como seguridad social pública, transporte y contrato por tiempo determinado. Aunque contar con conocimientos de inglés es deseable, la empresa aclara que no es un requisito obligatorio para participar en el proceso de selección.

El proceso de reclutamiento inicia hoy 28 de julio de 2026 hasta el 31 de Julio y consistirá en una entrevista virtual. La duración estimada del proceso será de tres semanas, periodo durante el cual se evaluará a los candidatos para cubrir esta vacante de empleo en Canadá.

Requisitos para la vacante de ayudante de cocina en Canadá

Los interesados en esta vacante de empleo en Canadá deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Escolaridad mínima: primaria.

Experiencia de seis meses a un año como ayudante de cocina.

Saber utilizar herramientas manuales y eléctricas para cortar, pelar o limpiar insumos.

Conocimientos en desempaque y almacenamiento de suministros en refrigeradores, armarios y otras áreas.

Capacidad para porcionar, ensamblar y envolver alimentos, servir platillos y preparar pedidos para llevar.

Licencia de conducir internacional.

Disponibilidad para viajar.

La empresa también busca candidatos con habilidades como trabajo en equipo, compromiso, comunicación, orientación al cliente, autonomía, proactividad, motivación, análisis y solución de problemas, tolerancia a la presión y mejora continua.

En cuanto al idioma, no es necesario acreditar conocimientos de inglés para postularse, aunque tener nociones básicas puede representar una ventaja durante el desempeño de las actividades diarias.

Empleos en Canadá. Foto: AFP

Funciones, horario y proceso de reclutamiento

Entre las funciones del ayudante de cocina se encuentra preparar y organizar los ingredientes para la elaboración de los platillos, lavar y pelar frutas y verduras, apoyar al chef en la preparación de alimentos sencillos y mantener limpias las áreas de trabajo, armarios y electrodomésticos.

Asimismo, deberá realizar labores de apoyo como barrer y trapear los pisos de la cocina, además de colaborar con el resto del personal para garantizar el correcto funcionamiento del restaurante.

El horario laboral es de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas, en una jornada de tiempo completo.