Sociedad

Canadá Ofrece Vacante de Ayudante de Cocina con Sueldo de 30 Mil Pesos al Mes: Requisitos

El proceso de reclutamiento consistirá en una entrevista virtual a partir de hoy 28 de julio

Empleo para ayudante de cocina en Canadá Foto: AFPEmpleo para ayudante de cocina en Canadá Foto: AFP

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Canadá busca ayudantes de cocina: 30 mil pesos al mes y beneficios. Proceso de selección virtual comienza hoy. ¡Conoce los requisitos y aplica ya!

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