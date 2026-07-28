Retiran del Mercado 19 Millones de Huevos por Riesgo de Contaminación con Salmonella

Casi 1.6 millones de docenas de huevos blancos y marrones, equivalentes a más de 19 millones de unidades, fueron retirados del mercado por un posible riesgo de contaminación con Salmonella Enteritidis, una bacteria que puede provocar enfermedades gastrointestinales y complicaciones graves en personas vulnerables.

Los huevos fueron producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, y distribuidos a establecimientos comerciales y supermercados en Texas, Oklahoma y Luisiana. Además, estuvieron disponibles para consumidores en tiendas Kroger de Texas y Luisiana, así como en supermercados Brookshire de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi, además de otros comercios minoristas.

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¿Qué riesgos representa la Salmonella?

La Salmonella es una bacteria que puede causar infecciones que afectan principalmente al sistema digestivo. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Aunque la mayoría de las personas se recupera sin complicaciones, la infección puede ser especialmente peligrosa para niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado. En casos poco frecuentes, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y provocar enfermedades más graves, como infecciones en arterias, endocarditis o artritis.

¿Cómo identificar los huevos retirados?

El retiro aplica únicamente para los huevos con fechas de caducidad o consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.

Los envases afectados pueden identificarse por los códigos P-1950 o 0840962, acompañados de una fecha juliana entre 157 y 184, impresa con tinta en uno de los costados del empaque.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos, pero se recomienda a los consumidores revisar los códigos de los envases y evitar consumir los huevos incluidos en el retiro. El resto de los productos de la empresa no forma parte de esta medida.