Internacional

Retiran del Mercado 19 Millones de Huevos por Riesgo de Contaminación con Salmonella

El retiro aplica únicamente para los huevos con fechas de caducidad o consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026

Retiran 1.5 Millones de Docenas de Huevos por Riesgo de Contaminación. Foto: CuartoscuroRetiran 1.5 Millones de Docenas de Huevos por Riesgo de Contaminación. Foto: Cuartoscuro

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