Seguridad Perra Embarazada es Arrastrada por Motociclista en Tlajomulco y Pierde a sus Crías Vaquita es una perra embarazada que fue amarrada a una motocicleta y arrastrada en Tlajomulco; la Fiscalía de Jalisco ya recibió la denuncia Una perra embarazada fue arrastrada por motociclista en Tlajomulco. Foto: N+ Destacado Impactante caso en Tlajomulco: una perra embarazada fue arrastrada por un motociclista, perdiendo a sus crías. La Fiscalía de Jalisco investiga. Conoce más sobre su rescate y recuperación. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 28 jul 2026 | 16:14 CST Actualizado hace 4 horas

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Una perra embarazada llamada Vaquita, fue víctima de maltrato animal después de que una persona la amarró a una motocicleta y la arrastró por varias calles del fraccionamiento La Fortuna, en el municipio de Tlajomulco.

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Esta agresión le provocó a la perra múltiples lesiones considerables en su cuerpo, sin embargo, Megan Paredes, del Refugio Manchitas de Guadalajara, la rescató.

“Nos exponían que habían arrastrado a una perrita, y que la dejaron tirada, pensando que estaba muerta, nos dirigimos al lugar, la rescatamos, nos la trajimos a la veterinaria, y la verdad es que cuando llegamos, pues la perrita estaba en muy mal estado”, explicó Megan Paredes.

De acuerdo a Paredes, la perra Vaquita sufrió quemaduras en su piel debido al arrastre, y como intentó defenderse, perdió varias uñas de sus patas delanteras debido a la fuerza y velocidad en que fue arrastrada.

A causa de lo ocurrido, los bebés que la perra estaba esperando murieron, incluso ella estuvo en riesgo de fallecer, pero logró sobrevivir.

“No alcanzó a haber alguna hemorragia interna o a haber un daño más grave en sus órganos que le hubieran podido ocasionar la muerte”, manifestó el médico veterinario, Omar Sahagún.

La perra Vaquita será puesta en adopción cuando termine su rehabilitación

Después de varios días, Vaquita ha progresado favorablemente con una serie de medicamentos y sueros que le han aplicado los médicos veterinarios, y una vez que termine su rehabilitación, será puesta en adopción.

“Estamos buscando una casa donde nunca más vuelva a pasar, nunca más se vuelva a exponer a algún tema de maltrato; en el refugio tenemos un objetivo que nos motiva todos los días, que es buscar hogares responsables”, explicó Paredes.

Cabe señalar que por este caso ya existe una denuncia formal interpuesta en la Fiscalía de Jalisco, autoridad a la que le han entregado diferentes pruebas sobre el caso de Vaquita.