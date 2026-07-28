Seguridad

Perra Embarazada es Arrastrada por Motociclista en Tlajomulco y Pierde a sus Crías

Vaquita es una perra embarazada que fue amarrada a una motocicleta y arrastrada en Tlajomulco; la Fiscalía de Jalisco ya recibió la denuncia

VaquitaUna perra embarazada fue arrastrada por motociclista en Tlajomulco. Foto: N+

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Impactante caso en Tlajomulco: una perra embarazada fue arrastrada por un motociclista, perdiendo a sus crías. La Fiscalía de Jalisco investiga. Conoce más sobre su rescate y recuperación.

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