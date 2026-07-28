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Marc Cucurella Cumple Promesa Mundialista y se Tatúa la Cara del DT de España

El defensa español cumplió su promesa de hacerse un tatuaje con el rostro del seleccionador de España, Luis de la Fuente

Marc Cucurella Cumple Promesa y se Tatúa a DT de España tras Ganar Mundial 2026El futbolista Marc Cucurella se tatúa la cara del entrenador de la selección española, Luis de la Fuente. Foto: EFE

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El jugador, de 28 años, había dicho que se tatuaría el rostro del seleccionador en el cuerpo si España se proclamaba campeona del Mundial. Tras la victoria de España sobre Argentina en la final, De la Fuente comentó con una sonrisa que esperaba que Cucurella cumpliera su palabra

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