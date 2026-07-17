Marc Cucurella Promete Tatuarse la Cara de Luis de la Fuente si España Gana el Mundial 2026

A solo unos días de disputar la final de la Copa del Mundo 2026 frente a Argentina, el defensa español Marc Cucurella sorprendió con una declaración que se volvió viral.

El lateral izquierdo de la selección española aseguró que, si España se proclama campeona del mundo, cumplirá una promesa muy particular: se tatuará el rostro del entrenador Luis de la Fuente en su cuerpo.

"Si ganamos el Mundial, me tatuaré la cara de Luis de la Fuente en el cuerpo", afirmó el futbolista español antes del duelo definitivo.

¿Por qué Marc Cucurella quiere tatuarse a Luis de la Fuente?

La promesa representa el reconocimiento del defensor hacia el técnico que ha encabezado el exitoso proceso de La Roja.

Luis de la Fuente llevó a España hasta la final del Mundial 2026 después de una destacada campaña en la que el equipo eliminó a Portugal, Bélgica y Francia para instalarse en el partido por el campeonato.

Aunque la declaración fue realizada en tono relajado, Cucurella dejó claro que está dispuesto a cumplirla si España consigue levantar su segunda Copa del Mundo.

No sería la primera promesa que cumple

El defensor no es ajeno a este tipo de apuestas personales. Tras conquistar la Eurocopa 2024, Cucurella cumplió otra promesa relacionada con el éxito de la selección española, por lo que muchos aficionados creen que, si España vence a Argentina, el futbolista volverá a honrar su palabra.

La promesa de Marc Cucurella durante la Eurocopa 2024 consistía en teñirse su característica melena de color rojo si la Selección Española ganaba el torneo. Tras conquistar el título frente a Inglaterra, el defensa cumplió su palabra y mostró su nuevo look a través de sus redes sociales.

AMP