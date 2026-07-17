Deportes

Marc Cucurella Promete Tatuarse la Cara de Luis de la Fuente si España Gana el Mundial 2026

Luis de la Fuente llevó a España hasta la final del Mundial 2026 después de una destacada campaña en la que el equipo eliminó a Portugal, Bélgica y Francia

El lateral izquierdo de la selección española, Marc Cucurella. Foto: ReutersEl lateral izquierdo de la selección española, Marc Cucurella. Foto: Reuters
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