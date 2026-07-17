Directores y Secretarios de Seguridad de 7 Municipios de Puebla Serán Relevados de sus Mandos

Como parte del proceso institucional de rotación de personal de la Marina, se anunció que en siete municipios de Puebla se realizarán los relevos del personal naval comisionado como secretarios y directores de Seguridad Pública municipal.

En este proceso los oficiales de la Secretaría de Marina que concluyen su comisión podrán dar continuidad a su desarrollo profesional, asumir las responsabilidades correspondientes a su jerarquía y continuar con su trayectoria de ascenso dentro de la institución.

Mantiene Gobierno del Estado coordinación con la Marina en Puebla

Los municipios en los que se llevará a cabo este procedimiento en próximos días son: Tepeaca, Chignahuapan, Teziutlán, Huejotzingo, Cuapiaxtla de Madero, Libres y Tecali de Herrera.

🤝 Con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad en la entidad, la Policía Estatal fue notificada por @SEMAR_mx sobre el relevo del personal naval comisionado como secretarios y directores de Seguridad Pública municipal en Tepeaca, Chignahuapan, Teziutlán, Huejotzingo,… pic.twitter.com/vrFE6VSG2o — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 17, 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) destacó que este procedimiento fortalece la coordinación entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Marina y los gobiernos municipales, para garantizar la continuidad del modelo de mando con personal naval.

El relevo de mando es parte de las estrategias operativas implementadas en favor de la paz y la seguridad la población de los siete municipios mencionados.

Con información de N+

JAPR