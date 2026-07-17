Seguridad

Directores y Secretarios de Seguridad de 7 Municipios de Puebla Serán Relevados de sus Mandos

El procedimiento es parte de las estrategias operativas implementadas por la Marina en favor de la paz y la seguridad la población.

El procedimiento es parte de la estrategia de seguridad en el estado.El procedimiento es parte de la estrategia de seguridad en el estado. Foto: SSP

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La rotación de directores y secretarios de seguridad en Puebla busca mejorar la paz y seguridad. Conoce cómo la Marina y el Gobierno del Estado trabajan juntos.

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