Balaceras

Se Desata Persecución y Balacera en el Periférico Ecológico de Puebla: Hay Cuatro Detenidos

Una falsa venta de vehículo derivó en la persecución de cuatro personas que escapaban a bordo de un automóvil color gris plata en Puebla.

No hay paso en carriles del Periférico de Puebla.No hay paso en carriles del Periférico de Puebla. Foto: Alberto Tejeda

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Persecución y supuesta balacera en Puebla: cuatro detenidos tras una falsa venta de vehículo. Descubre cómo se desarrollaron los hechos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+