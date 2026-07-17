Se Desata Persecución y Balacera en el Periférico Ecológico de Puebla: Hay Cuatro Detenidos

Alrededor de la 1 de la tarde de este viernes 17 de julio se registró una intensa movilización policial y supuesta balacera en el Periférico Ecológico de Puebla, a la altura del conjunto habitacional Agua Santa.

De acuerdo con primeros reportes un enfrentamiento que se originó en el cruce de Avenida Las Torres y la calle 16 se Septiembre, detonó la persecución de presuntos delincuentes hasta el Periférico de la capital.

Detienen a varias personas luego de una persecución en Periférico de Puebla

Un ataque armado durante la compra–venta de un auto se registró la tarde de este viernes en calles de la capital del estado de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro personas intentaron simular la compra de un vehículo, sin embargo, fueron descubiertos por lo que se desató una persecución.

Durante el recorrido, uno de los presuntos delincuentes habría accionado un arma de fuego contra agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes los detuvieron a la altura de periférico y san bartolo.

El saldo del operativo fue de tres hombres y una mujer detenidos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Con información de N+

JAPR