Muere Ciclista tras Ser Embestido por un Motociclista en Tehuacán, Puebla

Un ciclista perdió la vida luego tras ser atropellado por un motociclista quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad en calles del Fraccionamiento FOVISSSTE El Rosario, en el municipio de Tehuacán en Puebla.

Al rededor de las 20:00 horas de este jueves 16 de julio, la víctima transitaba de manera normal cuando en el cruce de Daniel González y 21 Norte, fue impactada por una motocicleta en la que viajaban dos personas.

Luego del accidente, el responsable abandonó el lugar e intentó escapar; sin embargo, fue alcanzado y retenido por vecinos a unas cuadras de distancia, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de la Policía Municipal de Tehuacán.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Detienen a motociclista tras muerte de ciclista en Tehuacán. Foto: Minuto a Minuto Tehuacán

Identifican a ciclista que murió embestido por un motociclista en Tehuacán, Puebla

El ciclista que murió tras ser embestido por un motociclista en Tehuacán fue identificado como Prudencio "N" de 53 años y originario de San Miguel Eloxochitlán.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver y su traslado al anfiteatro municipal, donde se le practicará la necropsia de ley; Mientras que elementos de Tránsito Municipal, con apoyo de policías municipales y estatales acordonaron la zona del Fraccionamiento FOVISSSTE El Rosario.

El presunto responsable fue asegurado por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y deslindará las responsabilidades correspondientes.

Camioneta pick up sufre volcadura con trabajadores a bordo en Puebla

Cuatro trabajadores de la construcción lesionados, entre ellos, una mujer fue el saldo de la volcadura de una camioneta pick up en el cruce de la 111 Poniente y la 3 Sur en la Unidad Habitacional Loma Bella de la ciudad de Puebla.

El accidente se derivó de un choque que ocasionó que la unidad donde viajaban siete albañiles se recostará hacia el lado izquierdo los trabajadores salieron de San Francisco Totimehuacan.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Volcadura de Camioneta Deja Lesionados y una Persona Atrapada en Puebla

Se dirigían a Cholula, pero debido a que sobre el Periférico Ecológico había congestionamiento vial a causa de una carambola, se metieron por calles de la Unidad Habitacional fue en ese momento cuando se registró la volcadura.

Peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron los encargados de llevar a cabo las diligencias para deslindar responsabilidades.

Con información de N+

MCS