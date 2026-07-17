Accidentes

Muere Ciclista tras Ser Embestido por un Motociclista en Tehuacán, Puebla

El hombre llamado Prudencio "N" murió tras un accidente en calles del Fraccionamiento FOVISSSTE El Rosario, en el municipio de Tehuacán en Puebla.

Muere ciclista atropellado en Tehuacán.Muere ciclista atropellado en Tehuacán. Foto: Minuto a Minuto Tehuacán

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Impactante accidente en Tehuacán: Un ciclista pierde la vida tras ser atropellado por una motocicleta. El responsable fue detenido por vecinos. Infórmate sobre el caso.

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