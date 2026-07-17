Narcotráfico

Aseguran y Destruyen Laboratorios Clandestinos de Drogas en Cosalá, Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron precursores químicos y equipo para fabricar metanfetamina en Cosalá, Sinaloa; la afectación económica supera los 33 millones de pesos.

El material localizado fue asegurado por las fuerzas federales.El material localizado fue asegurado por las fuerzas federales. Foto: Defensa

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Desmantelan laboratorios de drogas sintéticas en Cosalá. El Ejército Mexicano asegura reactores y condensadores, afectando económicamente a grupos criminales. Más de 33 millones de pesos en pérdidas. Infórmate aquí.

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