Aseguran y Destruyen Laboratorios Clandestinos de Drogas en Cosalá, Sinaloa

El Ejército Mexicano localizó e inhabilitó tres áreas de concentración de material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en distintos poblados del municipio de Cosalá, Sinaloa, como parte de las acciones para combatir la producción de narcóticos en la entidad.

Durante el operativo, el personal militar aseguró mil 750 litros de sustancias químicas empleadas como precursores para la fabricación de metanfetamina, además de cuatro reactores de síntesis orgánica y cuatro condensadores, equipo utilizado en la producción de este tipo de droga.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 33 millones de pesos para los grupos de la delincuencia organizada dedicados a la elaboración y distribución de drogas sintéticas.

El material localizado fue asegurado por las fuerzas federales y quedó a disposición de la autoridad competente, que se encargará de su destrucción e integrará las investigaciones correspondientes.

Ejército asegura equipo para fabricar metanfetamina en Cosalá

Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de los operativos permanentes para detectar e inhabilitar instalaciones clandestinas utilizadas en la producción de drogas sintéticas en Sinaloa, una de las entidades donde con frecuencia se localizan este tipo de laboratorios.

Entre el material asegurado se encuentran cuatro reactores de síntesis orgánica y cuatro condensadores, equipos usados para los procesos de fabricación de metanfetamina, además de una importante cantidad de sustancias químicas.

El Ejército Mexicano informó que todo el material quedó bajo resguardo de la autoridad correspondiente para continuar con las diligencias legales y proceder a su destrucción conforme a los protocolos establecidos.