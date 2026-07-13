Grupo Armado Incendia una Casa Tras Estrellar un Auto Robado en Culiacán, Sinaloa

Una residencia del fraccionamiento Monterreal, en el sector La Conquista de Culiacán, fue vandalizada e incendiada de manera intencional por un grupo armado que previamente despojó con violencia un automóvil para utilizarlo durante el ataque.

De acuerdo con información de las autoridades, los hechos fueron reportados alrededor de las 6:30 de la mañana, luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertara sobre el robo con violencia de un vehículo tipo sedán.

Minutos después, los presuntos responsables llevaron la unidad hasta el domicilio, donde la impactaron en reversa contra el portón principal y posteriormente le prendieron fuego.

El incendio se propagó hacia el interior de la vivienda y alcanzó otro automóvil tipo sedán que se encontraba estacionado en la cochera, por lo que ambos vehículos quedaron completamente calcinados.

Además, parte del inmueble y diversos muebles resultaron con daños a consecuencia de las llamas.

Autoridades despliegan operativo tras el ataque

Luego de incendiar la vivienda, los responsables huyeron del lugar sin que se reportaran personas detenidas.

Las autoridades informaron que el inmueble se encontraba deshabitado al momento del ataque, por lo que no hubo personas lesionadas.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Culiacán, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano y Guardia Nacional para controlar la emergencia y resguardar la zona.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes y realizó el procesamiento de la escena para integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.