Grupo Armado Incendia una Casa Tras Estrellar un Auto Robado en Culiacán, Sinaloa

Una vivienda del fraccionamiento Monterreal, en Culiacán, fue atacada por un grupo armado que utilizó un automóvil robado para derribar el portón e incendiar el inmueble.

Autoridades despliegan operativo tras el ataqueFoto: N+

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Impactante ataque en Culiacán: un grupo armado estrella un auto robado y prende fuego a una casa en Monterreal. Las autoridades ya investigan.

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