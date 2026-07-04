Asesinan a Balazos a Joven en Autolavado de Culiacán

Un joven que hasta el momento no ha sido identificado fue asesinado a balazos mientras se encontraba en un negocio acondicionado como autolavado, ubicado dentro de un predio de la Unidad Deportiva de la colonia Agustina Ramírez, durante la tarde de este sábado.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque ocurrió alrededor de las 12:45 horas, cuando la víctima se encontraba en el establecimiento localizado sobre el bulevar Diamante, entre el bulevar Constelaciones y la calle Capule, en el fraccionamiento Los Sauces, a un costado de la colonia Agustina Ramírez.

Tras el reporte, elementos de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar y confirmaron el homicidio. El joven quedó sin vida a un costado de un automóvil que se encontraba en el área del autolavado.

La FGE inició las investigaciones

La zona fue acordonada con cinta preventiva para resguardar la escena del crimen. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, mientras peritos recolectaron diversos casquillos percutidos, presuntamente de arma de grueso calibre.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares. Además, se le practicarán los estudios periciales correspondientes.

Localizan a hombre asesinado a balazos en Navolato

En otro hecho de violencia en el estado de Sinaloa ocurrió este 3 de julio cuando el cuerpo sin vida de un hombre con varios impactos de arma de fuego fue localizado sobre un camino de la comunidad de Los Arredondo, en el municipio de Navolato. Habitantes de la zona realizaron el hallazgo cuando se dirigían a sus trabajos.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para acordonar el área, mientras que paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de la Fiscalía del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio.