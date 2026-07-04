Asesinan a Balazos a Joven en Autolavado de Culiacán

Un joven fue asesinado a balazos en negocio acondicionado como autolavado en Culiacán.

Asesinan a Balazos a Joven en Autolavado de CuliacánFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante crimen en Culiacán: un joven fue asesinado a balazos en un autolavado. Las autoridades investigan el caso. ¿Qué sucedió en la colonia Agustina Ramírez?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+