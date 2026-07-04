Asesinan a Sacerdote de 82 Años con Cuchillo en San Carlos, Sonora

Un sacerdote en retiro de 82 años fue asesinado con un cuchillo al interior de su domicilio en San Carlos, municipio de Guaymas, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de Sonora para esclarecer el crimen y capturar al responsable.

La víctima fue identificada como Mario "N", de 82 años, originario de Pátzcuaro, Michoacán, quien fue localizada sin vida con heridas producidas por arma blanca, tirada a un costado de su cama.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sacerdote al parecer conocía a su agresor, ya que le permitió ingresar a la vivienda y convivió con él antes de ser atacado.

El hallazgo fue realizado la tarde-noche del viernes por un trabajador de mantenimiento, quien dio aviso a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y posteriormente personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de Servicios Periciales procesó la escena.

Fiscalía investiga asesinato de sacerdote en Guaymas

La Fiscalía informó que analiza diversos indicios, entre ellos videograbaciones de cámaras de seguridad, además de revisar las pertenencias de la víctima para determinar si existió algún faltante económico relacionado con los hechos.

Asimismo, las diligencias iniciales permitieron establecer una línea sólida sobre la identidad del probable responsable, por lo que la Delegación Regional Sur y la AMIC mantienen un operativo para localizarlo y detenerlo.

Como parte de la investigación también se realizan entrevistas con una familiar del sacerdote y con la persona que lo asistía, con el fin de fortalecer las líneas de investigación y esclarecer el homicidio.