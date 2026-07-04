Asesinan a Sacerdote de 82 Años con Cuchillo en San Carlos, Sonora

Un sacerdote de 82 años fue asesinado en su domicilio en Sonora. Autoridades investigan los hechos.

Asesinan a Sacerdote en San Carlos, SonoraFoto: N+

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Sacerdote de 82 años asesinado en San Carlos, Sonora. La Fiscalía investiga el caso y busca al sospechoso.

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