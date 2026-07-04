¡Toma Previsiones! Calles Cerradas por México vs Inglaterra Hoy 5 de julio

Conoce cuáles serán las vialidades cerradas por el partido México vs Inglaterra en CDMX y que no te sorprenda el caos vial

Instalación de pantallas en ReformaInstalación de pantallas en Reforma, en CDMX. Foto: N+
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