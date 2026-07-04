¡Toma Previsiones! Calles Cerradas por México vs Inglaterra Hoy 5 de julio

Debido al desarrollo del partido México vs Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha informado que se prevén varios cierres de avenidas y calles clave en distintos puntos de la capital. ¿Cuáles serán las vialidades inhabilitadas? Te contamos.

Y es que las distintas actividades que se planean en torno al juego del Mundial 2026, el último que se llevará a cabo en México, son varias y enfocadas en distintas necesidades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Afición Vibra en Zócalo de CDMX con Triunfo de Marruecos sobre Canadá en Mundial 2026

¿Cuáles serán las avenidas y calles cerradas en CDMX mañana 5 de julio 2026?

Se espera que haya cierres a lo largo de los accesos a la avenida Paseo de la Reforma, donde se colocarán pantallas para seguir el partido México vs. Inglaterra.

La SSC también dio a conocer que la calle Berna estará cerrada. Fue en esta vialidad donde se registró la muerte de una persona en los festejos el pasado martes 30 de junio.

Del lado sur de la CDMX se aplicará el operativo "Última Milla", que se implementa alrededor del Estadio Ciudad de México durante la Copa Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de garantizar un tránsito ordenado para peatones, transporte público y vehículos autorizados.

El operativo contempla la creación de un polígono de seguridad con restricciones graduales a la circulación vehicular en la zona cercana al estadio.

Este perímetro estará delimitado al norte por avenida Santa Úrsula; al sur por Circuito Azteca y Anillo Periférico; al poniente por avenida del Imán y Gran Sur; y al oriente por Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres.