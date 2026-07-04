Dos Cuerpos Envueltos en Cobijas Fueron Localizados en Límites de Puebla y Tlaxcala

Policías municipales de los municipios de Zacatelco y San Miguel Xoxtla arribaron para acordonar la zona del hallazgo de dos personas sin vida.

Hallazgo dos cuerpos límites de Puebla y Tlaxcala.Foto: Juan M.

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Dos cuerpos sin vida fueron localizados en un camino de terracería entre Puebla y Tlaxcala. Autoridades ya investigan. Conoce más sobre este caso.

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