Dos Cuerpos Envueltos en Cobijas Fueron Localizados en Límites de Puebla y Tlaxcala

La tarde del sábado 4 de julio fueron localizados dos cuerpos envueltos en cobijas en un camino de terracería ubicado en límites de los estados de Puebla y Tlaxcala.

Policías municipales de Zacatelco y San Miguel Xoxtla acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo, por lo que acordonaron la zona.

Fiscalía de Puebla investiga doble homicidio en San Miguel Xoxtla

Posteriormente Guardia Nacional arribó al sitio para implementar perímetros de seguridad mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llevaban a cabo el levantamiento y las primeras investigaciones debido a que el hallazgo corresponde al estado poblano conforme a la limitación del Río Atoyac.

Hasta el momento no han dado a conocer la identidad de los occisos, sin embargo, se espera más información con el transcurso de las horas.

Asesinan a un hombre durante robo a casa habitación en Puebla

Un hombre identificado como Tomás de 49 años de edad fue asesinado durante un presunto asalto a casa habitación en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, al norte de la ciudad de Puebla.

Alrededor de las 6:22 horas, los números de emergencia recibieron una llamada en la que alertaban que el varón estaba tirado afuera de su domicilio con heridas en la cabeza.

Policías municipales se trasladaron de inmediato al lugar y confirmaron el hallazgo. después paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas informaron que ya no contaba con signos vitales.

Los uniformados acordonaron la zona y le colocaron una sábana blanca al cuerpo; Los primeros reportes indican que uno de los familiares informó que varios hombres irrumpieron en la casa para robar.

Durante el atraco fue golpeado y herido con arma punzo cortante en la cabeza. El hombre quien vestían playera color beige, pantalón de mezclilla quedó tirado afuera de la vivienda que da hacia la carretera federal a Tlaxcala a la altura de El Capulín. La Fiscalía General del Estado será la institución encargada de esclarecer el crimen.

Con información de N+

MCS