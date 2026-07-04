Roban 200 Mil Pesos a un Cuentahabiente Afuera de un Banco en Puebla

Un hombre fue víctima de un asalto cuando salía de la sucursal bancaria ubicada en la colonia Chula Vista de la ciudad de Puebla.

Robo a cuentahabiente en BBVA Puebla.Foto: N+

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Impactante asalto en Puebla: un hombre fue despojado de 200 mil pesos al salir de un banco en Chula Vista. ¿Cómo protegerte? Conoce el servicio de acompañamiento bancario.

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