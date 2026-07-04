Roban 200 Mil Pesos a un Cuentahabiente Afuera de un Banco en Puebla

Durante la mañana de este sábado 4 de julio, delincuentes despojaron de 200 mil pesos a un cuentahabiente cuando salía de la sucursal bancaria ubicada en la colonia Chula Vista de la ciudad de Puebla.

Los hechos sucedieron alrededor de las 10:00 horas en la calle 25 Poniente y 3 Sur. Testigos señalan que los delincuentes le apuntaron con arma de fuego a la víctima para que entregara el efectivo, y él intentó resistirse.

Durante el atraco lo hirieron en la cabeza y después huyeron en un automóvil color rojo, obteniendo su motín; Posteriormente, se dio aviso al número de emergencias.

Investigan asalto a cuentahabiente en la colonia Chula Vista de Puebla

Paramédicos acudieron a brindarle asistencia médica al lesionado, mientras que policías municipales arribaron para atender el reporte y comenzar con un operativo para tratar de dar con los asaltantes, sin embargo, no lograron ubicarlos por lo que hasta el momento no hay deditos por este atraco.

Derivado a este asalto a cuentahabiente, las autoridades recalcaron la importancia del servicio de acompañamiento bancario en Puebla el cual es gratuito, seguro y confidencial; Este consiste en una escolta policial que te protege durante el traslado de dinero en efectivo, desde tu punto de partida hasta la sucursal bancaria o cajero automático (y viceversa).

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El primer caso sucedió el jueves 2 de julio en la calle Centenario de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, el par de delincuentes sustrajeron la computadora de un auto estacionado.

Después, estos mismos sujetos desvalijaron una camioneta en la colonia El Mirador, al quitar el estéreo, llantas, chapas, faros, parrilla retrovisores y pantalla.

Ambos actos ilícitos fueron cometidos a plena luz del día y, a pesar que personas pasaban por la zona.

De acuerdo a los afectados, los hampones viajan en un automóvil color blanco; Estos no fueron lo únicos casos, en la calle 16 Sur, entre 17 y 19 Oriente otra unidad fue blanco de la delincuencia.

Con información de N+

MCS