Detienen a Adolescente por Presunto Abuso contra Menor de Edad en Chignahuapan, Puebla

El probable responsable menor de edad habría agredido a su víctima en un inmueble ubicado en Acoculco, comunidad del Pueblo Mágico.

Detenido Adolescente Abuso Víctima Menor de Edad Acoculco Chignahuapan PueblaFoto: N+

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Justicia en marcha: La FGE de Puebla detiene a un joven por presunto abuso sexual en Acoculco, Chignahuapan. Conoce los avances del caso.

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