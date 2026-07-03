Detienen a Adolescente por Presunto Abuso contra Menor de Edad en Chignahuapan, Puebla

Este viernes 3 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de un adolescente por presuntamente abusar de otra menor de edad en el municipio poblano de Chignahuapan.

De acuerdo con las autoridades, el probable responsable habría agredido a su víctima al interior de un inmueble ubicado en Acoculco, comunidad perteneciente al Pueblo Mágico.

Detienen a adolescente por abuso contra menor de edad en Chignahuapan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un adolescente de 14 años de edad, por su probable participación en el delito de violación, derivado de hechos ocurridos en la localidad de Acoculco, municipio de Chignahuapan.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 28 de abril presuntamente ocurrió la agresión sexual en agravio de una víctima menor de edad, en un inmueble ubicado en la comunidad de Acoculco.

Derivado de la denuncia presentada, el 30 de abril del mismo año la FGE Puebla inició la carpeta de investigación y desarrolló los actos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Con los datos de prueba recabados, la autoridad judicial libró la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada el 2 de julio. Posteriormente, el adolescente fue puesto a disposición del Juez de Control competente para celebrar la audiencia inicial y definir su situación jurídica.

Sentencian a Ulises “N” por abusar de dos menores de edad en la ciudad de Puebla

El pasado 1 de julio se dio a conocer la sentencia contra Ulises “N” por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual en agravio de dos víctimas en la ciudad de Puebla.

Las investigaciones permitieron establecer que, durante el ciclo escolar 2016-2017, cuando se desempeñaba como profesor de inglés en una institución educativa de la ciudad de Puebla, Ulises “N” aprovechó la relación de confianza y autoridad que ejercía sobre las víctimas para quedarse a solas con ellas dentro del salón de clases.

Bajo distintos pretextos, las conducía a un espacio utilizado como bodega o clóset, donde realizó actos de abuso sexual y les pedía que no informaran a nadie de lo sucedido. Las conductas fueron reiteradas en diversas ocasiones.

Con información de N+

GMAZ