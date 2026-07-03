Detienen a Presunto Implicado con el Hallazgo de Cuerpo Calcinado Dentro de Vehículo en Puebla

Este viernes 3 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Diego “N”, sujeto presuntamente implicado en el hallazgo del cuerpo calcinado en un vehículo sobre el Periférico Ecológico de Puebla.

El hoy detenido, presunto integrante de un grupo criminal, fue arrestado en la capital poblana en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de marihuana, cristal y piedra.

Detienen a Diego “N”, implicado en hallazgo de cuerpo sobre Periférico Ecológico de Puebla

Resultado de diversas labores operativas y de inteligencia en las que participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y la Fiscalía General del Estado (FGE), fue detenido un hombre identificado como integrante de un grupo criminal.

Se trata de Diego “N”, de 30 años, quien viajaba en un vehículo presuntamente relacionado con los hechos registrados el pasado 22 de junio sobre Periférico Ecológico, donde un automóvil fue incendiado y en cuyo interior se hallaron restos humanos.

En esta intervención que tuvo lugar en la capital poblana, las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales aseguraron un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dinero en efectivo y envoltorios que contenían marihuana, cristal y piedra.

El probable responsable quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, a fin de profundizar en las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Localizan cuerpo calcinado en automóvil de Periférico Ecológico de Puebla

El pasado 22 de junio autoridades confirmaron la presencia de restos humanos al interior de un automóvil que fue incendiado sobre la lateral del Periférico Ecológico a la altura del Parque Centenario Chapulco de la ciudad de Puebla.

El reporte llegó desde la madrugada, cuando automovilistas notificaron la presencia del coche en llamas. Luego de sofocar el fuego, la zona fue asegurada. Más tarde la FGE Puebla confirmó que localizaron un cuerpo sin vida al interior de la unidad.

Con información de N+

GMAZ