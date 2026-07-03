Detienen a Presunto Implicado con el Hallazgo de Cuerpo Calcinado Dentro de Vehículo en Puebla

Diego "N", presunto integrante de un grupo criminal, fue arrestado en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de droga en la capital poblana.

Detenido Diego N Implicado Cuerpo Calcinado Auto Parque Centenario Periférico Ecológico PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Impactante arresto en Puebla: Diego 'N', vinculado a un cuerpo calcinado en el Periférico Ecológico, es detenido con armas y drogas. Descubre más sobre este caso.

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