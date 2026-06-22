Abandonan a una Persona Dentro de Auto en Llamas sobre Lateral del Periférico de Puebla

La mañana de este lunes 22 de junio autoridades confirmaron la presencia de restos humanos al interior de un automóvil que fue incendiado sobre la lateral del Periférico Ecológico a la altura del Parque Centenario Chapulco de Puebla.

La zona fue acordonada por lo que no hay paso sobre la lateral de la vialidad, mientras se realizan las indagatorias correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Encuentran Restos de Una Persona en un Coche Quemado sobre Periférico de Puebla

Confirman hallazgo de un cuerpo en un coche quemado en Puebla

El reporte llegó desde la madrugada de este día, cuando automovilistas notificaron la presencia del coche en llamas. Luego de sofocar las llamas, la zona fue asegurada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) mantienen un despliegue territorial en la zona. Más tarde la Fiscalía General de Puebla confirmó que localizaron un cuerpo sin vida al interior de la unidad.

Debido al operativo no hubo paso en la lateral del Periférico Ecológico de Puebla pasando la 14 sur, con sentido a la 11 Sur de la capital poblana.

Sin identificar la persona encontrada en un automóvil en Periférico de Puebla

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) del Servicio Médico Forense (Semefo) llevaron acabo las diligencias correspondientes.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones del Parque Centenario de Chapulco, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/T8BK3gHc3k — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 22, 2026

Hasta el momento no hay detenidos por este suceso, y se desconoce la identidad de la persona que perdió la vida. Se sabe que en el lugar del hallazgo se encontró una cartulina con mensaje de amenaza, presuntamente por un grupo delictivo que opera en Puebla.

Con información de N+

JAPR