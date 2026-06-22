Abandonan a una Persona Dentro de Auto en Llamas sobre Lateral del Periférico de Puebla

Policías Municipales acordonaron el sitio donde fue abandonado un coche quemado con presuntos restos humanos.

Fue acordonada la lateral del Periférico Ecológico.Foto: N+

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Misterio en Puebla: Un cuerpo sin vida hallado en un coche incendiado. La investigación continúa sin detenidos ni identificaciones. Conoce más sobre este caso impactante.

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