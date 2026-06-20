¿Nuevo Ataque del Francotirador de la Vía Atlixcáyotl? Fiscalía de Puebla Realiza Operativo

Autoridades cerraron el paso sobre la Vía Atlixcáyotl para realizar investigaciones que den con la ubicación del tirador de Puebla.

Nuevo ataque en la Vía Atlixcáyotl de Puebla.Foto: Noti Cholulita

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La Fiscalía de Puebla investiga un nuevo ataque del tirador de la Vía Atlixcáyotl. Doce incidentes reportados. ¿Qué medidas se están tomando para detenerlo?

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