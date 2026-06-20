¿Nuevo Ataque del Francotirador de la Vía Atlixcáyotl? Fiscalía de Puebla Realiza Operativo

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron diligencias en el caso del denominado "tirador de la Vía Atlixcáyotl" en Puebla.

La mañana de este 20 de junio hubo presencia de agentes quienes recabaron indicios sobre esta vialidad donde en los últimos meses se han acumulado más de diez presuntos ataques.

Como parte de las investigaciones del caso “Tirador Atlixcáyotl”, la FGE realizó una diligencia de reconstrucción de hechos en la Vía Atlixcáyotl, con apoyo de autoridades estatales y municipales.#FiscalíaInforma | https://t.co/EOyDDlqGU8 pic.twitter.com/VfwRWGZIws — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 20, 2026

Tráfico en la Vía Atlixcáyotl de Puebla tras diligencia de investigación por francotirador

De las 8:00 a las 9:40 horas se realizaron cierres de circulación mientras laboraban especialistas el Instituto de Ciencias Forenses en las áreas de criminalística, balística, topografía, fotografía y análisis de trayectorias.

El objetivo fue determinar con precisión el punto de impacto y establecer, mediante análisis técnico-científicos, la probable dirección de origen de los disparos, para poder dar con el responsable.

Foto: N+

Luego concluir las diligencias los agentes se retiraron y minutos después fue reabierta la circulación. Hasta el momento no se dieron a conocer avances sobre las investigaciones, sin embargo, este reporte oportuno fue clave para las investigaciones.

Casos de Francotirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla

En Puebla el temor de automovilistas que circulan sobre la Vía Atlixcáyotl va en aumento ante los recientes casos del francotirador, por ello las autoridades buscan al responsable para poner un alto a estos ataques.

Entre los diez reportes de ataques contra vehículos se encuentran los siguientes.

La víctima circulaba en una camioneta color negro cuando alrededor de las 4:00 de la mañana recibió dos impactos de bala a la altura del Bulevar del Niño Poblano, solo se quedó en daños materiales.

Francotirador ataca contra un auto clásico muy cerca del tanque de gasolina cuando circulaba sobre la Vía Atlixcáyotl cerca del Complejo Cultural Universitario de la Buap

Dos mujeres fueron víctimas del tirador luego de quedar detenidas por el tráfico a la altura de edificios empresariales con sentido a la caseta de Atlixco.

Estos reportes fueron difundidos en redes sociales por lo que se exhorta a los automovilistas a mantener la calma y manejar con precaución, las autoridades competentes ya trabajan para detenerlo.

Con información de N+

MCS