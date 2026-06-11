Francotirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla: Fiscalía Abre Cuatro Carpetas de Investigación
La Fiscalía de Puebla confirmó que ya abrieron carpetas de investigación por daños a vehículos y personas lesionadas por proyectiles en esta vialidad.
Foto: Grupos de Emergencias
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La Fiscalía de Puebla abre cuatro investigaciones por ataques en la Vía Atlixcáyotl. Un motociclista lesionado y vehículos dañados. Conoce las acciones para encontrar al responsable.
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PorRedacción N+
Ante el temor que ha generado la presencia de un "francotirador" en la Vía Atlixcáyotl de Puebla, las autoridades dieron a conocer que ya se encuentran realizando investigaciones y acciones de seguridad para salvaguardar la integridad de las y los poblanos, además, la Fiscalía General del Estado mencionó que se abrieron cuatro carpetas de investigación relacionadas a estos ataques.
Este jueves 11 de junio las autoridades confirmaron que se dio inicio a cuatro carpetas de investigación relacionadas con el tirador de la Vía Atlixcáyotl de Puebla; Tres de ellas por daños en propiedad ajena, específicamente a vehículos, y una por lesiones a una persona, todas ellas ocasionadas por proyectiles.
Motociclista resulta lesionado tras ataque de francotirador de la Vía Atlixcáyotl de Puebla
De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), entre los casos documentados se encuentran afectaciones a unidades particulares y empresariales, así como la lesión de un motociclista quien requirió atención médica.
Como parte de las investigaciones, se recuperaron indicios balísticos y evidencia videográfica la cuál ya está siendo investigada por especialistas para obtener datos que pudieran dar con la ubicación del agresor.
Fiscalía y SSP investigan ataques en la Vía Atlixcáyotl de Puebla
La Secretaría de Seguridad Pública mencionó que mantiene un trabajo coordinado con la Policía Municipal, personal de investigación, peritos y analistas de la FGE para dar con el francotirador, entre estas acciones se encuentran las siguientes.
Recorridos de campo
Inspecciones en la zona
Entrevistas a víctimas y testigos
Recopilación y análisis de material videográfico obtenido tanto de particulares como de sistemas de vigilancia ubicados en la Vía Atlixcáyotl
Además, dieron a conocer que toda la información, incluso la difundida a través de medios de comunicación o redes sociales, es objeto de revisión e investigación; No obstante, hacen un llamado a la sociedad para presentar una denuncia formal en caso de haber sido víctimas o tener información relacionada a los casos.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los elementos recabados ya han sido sometidos a estudios especializados, encontrándose aún pendientes diversos resultados periciales que serán fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.
Es decir, que esta investigación sigue en curso para identificar, ubicar y detener a quien o quienes resulten responsables de los ataques armados contra vehículos que circulan en la Vía Atlixcáyotl de Puebla.
En caso de tener alguna información sobre este caso, pueden acercarse a la Fiscalía General del Estado o a las autoridades competentes. Los datos proporcionados serán tratados con absoluta confidencialidad, garantizando su protección y la reserva de identidad de quienes colaboren con la investigación.