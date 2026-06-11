Francotirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla: Fiscalía Abre Cuatro Carpetas de Investigación

La Fiscalía de Puebla confirmó que ya abrieron carpetas de investigación por daños a vehículos y personas lesionadas por proyectiles en esta vialidad.

Francotirador es investigado por la Fiscalía de Puebla.Foto: Grupos de Emergencias

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La Fiscalía de Puebla abre cuatro investigaciones por ataques en la Vía Atlixcáyotl. Un motociclista lesionado y vehículos dañados. Conoce las acciones para encontrar al responsable.

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