Francotirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla: Fiscalía Abre Cuatro Carpetas de Investigación

Ante el temor que ha generado la presencia de un "francotirador" en la Vía Atlixcáyotl de Puebla, las autoridades dieron a conocer que ya se encuentran realizando investigaciones y acciones de seguridad para salvaguardar la integridad de las y los poblanos, además, la Fiscalía General del Estado mencionó que se abrieron cuatro carpetas de investigación relacionadas a estos ataques.

Este jueves 11 de junio las autoridades confirmaron que se dio inicio a cuatro carpetas de investigación relacionadas con el tirador de la Vía Atlixcáyotl de Puebla; Tres de ellas por daños en propiedad ajena, específicamente a vehículos, y una por lesiones a una persona, todas ellas ocasionadas por proyectiles.

Motociclista resulta lesionado tras ataque de francotirador de la Vía Atlixcáyotl de Puebla

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), entre los casos documentados se encuentran afectaciones a unidades particulares y empresariales, así como la lesión de un motociclista quien requirió atención médica.

Como parte de las investigaciones, se recuperaron indicios balísticos y evidencia videográfica la cuál ya está siendo investigada por especialistas para obtener datos que pudieran dar con la ubicación del agresor.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Francotirador de la Vía Atlixcáyotl Ataca contra Auto Clásico en Puebla; Suman Nueve Casos

Fiscalía y SSP investigan ataques en la Vía Atlixcáyotl de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública mencionó que mantiene un trabajo coordinado con la Policía Municipal, personal de investigación, peritos y analistas de la FGE para dar con el francotirador, entre estas acciones se encuentran las siguientes.

Recorridos de campo

Inspecciones en la zona

Entrevistas a víctimas y testigos

Recopilación y análisis de material videográfico obtenido tanto de particulares como de sistemas de vigilancia ubicados en la Vía Atlixcáyotl

Además, dieron a conocer que toda la información, incluso la difundida a través de medios de comunicación o redes sociales, es objeto de revisión e investigación; No obstante, hacen un llamado a la sociedad para presentar una denuncia formal en caso de haber sido víctimas o tener información relacionada a los casos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los elementos recabados ya han sido sometidos a estudios especializados, encontrándose aún pendientes diversos resultados periciales que serán fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.

Es decir, que esta investigación sigue en curso para identificar, ubicar y detener a quien o quienes resulten responsables de los ataques armados contra vehículos que circulan en la Vía Atlixcáyotl de Puebla.

En caso de tener alguna información sobre este caso, pueden acercarse a la Fiscalía General del Estado o a las autoridades competentes. Los datos proporcionados serán tratados con absoluta confidencialidad, garantizando su protección y la reserva de identidad de quienes colaboren con la investigación.

Con información de N+

MCS