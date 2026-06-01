Suman Ocho Ataques del Francotirador en la Vía Atlixcáyotl de Puebla; SSP Investiga

En los recientes días se dio a conocer un caso que pone en alarma a conductores de Puebla, un francotirador se encuentra disparando contra vehículos sobre la Vía Atlixcáyotl, lo que pone en riesgo su integridad; La Secretaria de Seguridad Pública ya se manifestó al respecto.

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, reportó que por lo menos se han registrado ocho ataques en la Vía Atlixcáyotl por el denominado “tirador” o "francotirador".

Víctimas de francotirador de la Vía Atlixcáyotl narran ataque

El más reciente sucedió la noche del pasado viernes, dos jóvenes vivieron momentos de terror luego de ser atacadas a balazos por este sujeto desconocido. Esto vivieron sobre la Vía Atlixcáyotl con sentido a la caseta de Atlixco luego de quedar atrapadas en el tráfico a la altura de edificios empresariales.

De acuerdo al testimonio de las víctimas, se escuchó un fuerte estruendo en el vehículo que iban a bordo, y se dieron cuenta que algo había entrado por la ventana, y había rebotado al parabrisas, dejando daños en los cristales.

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Pese al estado de shock, una de las mujeres agredidas actuó para resguardar su integridad, así como la de su prima, quien estaba en el asiento del piloto.

Investigan a tirador de la Vía Atlixcáyotl; SSP asegura que no hay lesionados

De acuerdo al vicealmirante, no han habido personas lesionadas, sin embargo sí hay reporte de vehículos con evidencias por los impactos de bala, por lo que estos hechos son investigados por el área de inteligencia de la dependencia estatal.

Los indicios son analizados para dar con él o los responsables pues han puesto en peligro a poblanos a bordo de sus vehículos, no obstante, mencionó que hasta el momento no existe una denuncia al respecto.

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, evitó revelar más datos al respecto, sin embargo, prometió que una vez avanzadas las investigaciones compartirán la información con la Fiscalía General del Estado y hacer lo conducente.

Cabe destacar que un motociclista presuntamente logró captar al tirador, luego de detectar que estaba siendo apuntado con un rayo láser.

Con información de N+

MCS