Suman Ocho Ataques del Francotirador en la Vía Atlixcáyotl de Puebla; SSP Investiga

Apesar de que no se han reportado lesionados, el francotirador pone en alarma a conductores que atraviesan la Vía Atlixcáyotl diariamente.

Tirador en la Vía Atlixcáyotl de Puebla.Foto: N+

Destacado

Alerta en Puebla: un francotirador ha atacado 8 veces en la Vía Atlixcáyotl. Aunque no hay heridos, la SSP investiga para garantizar la seguridad de los conductores. Conoce más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+