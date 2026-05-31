Sujeto Presuntamente Mató a Balazos a una Persona en Chignahuapan, Puebla

Este sábado 30 de mayo de 2026 se dio a conocer la detención de Alan “N”, alias “El Calibre” por presuntamente matar a balazos a una persona en el municipio poblano de Chignahuapan.

Tras su detención, el imputado fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de Huauchinango, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal correspondiente.

“El Calibre” mató a una persona a disparos en Chignahuapan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alan “N”, alias “El Calibre”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de Chignahuapan.

De acuerdo con la investigación, el 7 de diciembre de 2025, la víctima se encontraba en el exterior de un domicilio ubicado en la localidad de San Francisco Terrerillos, cuando presuntamente fue agredida con disparos de arma de fuego por el hoy imputado. A consecuencia de las lesiones sufridas, perdió la vida en el lugar de los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alan N., alias “El Calibre”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de Chignahuapan.#FiscalíaInforma… pic.twitter.com/kp6U9sMchn — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) May 31, 2026

Detienen a “El Calibre” por homicidio en Chignahuapan, Puebla

Derivado de los actos de investigación realizados por la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, se obtuvieron datos de prueba que permitieron identificar al probable responsable y solicitar el mandamiento judicial correspondiente.

Como resultado de labores de coordinación interinstitucional, elementos de la FGE Puebla, con apoyo de autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Alan "N", alias “El Calibre”.

Con información de N+

GMAZ