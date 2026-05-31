Sujeto Presuntamente Mató a Balazos a una Persona en Chignahuapan, Puebla

Alan "N", alias "El Calibre", habría atacado a su víctima en la comunidad de San Francisco Terrerillos, perdiendo la vida tras las lesiones sufridas.

Detenido Alan N El Calibre Homicidio San Francisco Terrerillos Chignahuapan PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Alan 'N', alias 'El Calibre', arrestado por presunto asesinato en San Francisco Terrerillos. Descubre cómo se llevó a cabo la detención.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+