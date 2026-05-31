Un Muerto y Dos Heridos Dejó un Ataque a Balazos en San Pedro Cholula, Puebla

Un presunto ataque directo cobró la vida de una persona, y dejó con heridas a dos más en San Matías Cocoyotla.

Investigan balacera en San Matías CocoyotlaFoto: Facebook Vorágine

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Un ataque directo en San Matías Cocoyotla cobra una vida y deja dos heridos. Autoridades aseguran la zona y activan protocolos de búsqueda. Conoce más sobre este trágico suceso.

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