Un Muerto y Dos Heridos Dejó un Ataque a Balazos en San Pedro Cholula, Puebla

La madrugada de este 31 de mayo se registró un ataque a balazos en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula, que dejó como saldo un muerto y dos personas más con heridas.
Policías Municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC) atendieron un reporte sobre 3 personas agredidas con arma de fuego en la calle Huachinango.
Atienden a lesionados por un ataque armado en San Pedro Cholula
En el lugar se localizaron a dos hombres lesionados por arma de fuego y a una tercera persona que ya había perdido la vida. Los sobrevivientes a un ataque con arma de fuego, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.
Mientras tanto, la zona fue asegurada en espera de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.
De forma simultánea, se activaron los protocolos de búsqueda para la localización de los probables responsables.
Con información de N+
JAPR