Un Muerto y Dos Heridos Dejó un Ataque a Balazos en San Pedro Cholula, Puebla

La madrugada de este 31 de mayo se registró un ataque a balazos en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula, que dejó como saldo un muerto y dos personas más con heridas.

Policías Municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC) atendieron un reporte sobre 3 personas agredidas con arma de fuego en la calle Huachinango.

Atienden a lesionados por un ataque armado en San Pedro Cholula

En el lugar se localizaron a dos hombres lesionados por arma de fuego y a una tercera persona que ya había perdido la vida. Los sobrevivientes a un ataque con arma de fuego, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

#COMUNICADO

En relación a los hechos ocurridos en la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Cholula informa: pic.twitter.com/lz89p1WG6G — Secretaría de Seguridad Ciudadana (@SSC_Cholula) May 31, 2026

Mientras tanto, la zona fue asegurada en espera de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

De forma simultánea, se activaron los protocolos de búsqueda para la localización de los probables responsables.

Con información de N+

JAPR