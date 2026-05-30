Localizan Restos Humanos al Interior de un Contenedor de Basura en Tepeaca, Puebla

El cuerpo de una persona fue localizado sobre la Avenida Cuauhtémoc del municipio de Tepeaca, autoridades investigan el caso.

Restos humanos abandonados en contenedor de basura de Puebla.Foto: N+

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Impactante hallazgo en Tepeaca, Puebla: encuentran restos humanos en un contenedor de basura. Autoridades investigan. Más detalles pronto.

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