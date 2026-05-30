Localizan Restos Humanos al Interior de un Contenedor de Basura en Tepeaca, Puebla

La mañana de este sábado 30 de mayo se registró el hallazgo de una persona sin vida al interior de un contenedor de basura localizado sobre la carretera federal Tehuacán - Puebla en el municipio de Tepeaca.

El hallazgo ocurrió entre la Avenida Cuauhtémoc y la 6 Norte de dicho municipio, vecinos de la zona se percataron del fuerte olor y dieron aviso al número de emergencias.

Investigan hallazgo de persona sin vida en Tepeaca, Puebla

Al lugar arribó la Policía Municipal de Tepeaca y confirmó que había un cadáver por lo que procedieron a acordonar la zona.

Foto: N+

Cabe destacar que aunque versiones extraoficiales mencionan que podría tratarse de un menor de edad esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Minutos después, arribó el Servicio Médico Forense quien fue el encargado del levantamiento del cuerpo para proceder con las investigaciones correspondientes.

Se espera que en las próximas horas se de más información sobre la identidad de la víctima quien hasta el momento permanece como desconocida.

Localizan a una persona sin vida siendo devorada por la fauna en Puebla

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró en los límites de Altepexi y San Gabriel Chilac luego del hallazgo de una persona sin vida. Habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en una área alejada de la mancha urbana.

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Cabe resaltar que el cadáver era devorado por la fauna. Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública quienes confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar el área para preservar los indicios. Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para iniciar las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la víctima ni las posibles causas del deceso. La carpeta de investigación ya fue abierta por las autoridades ministeriales para esclarecer los hechos.

Con información de N+

MCS