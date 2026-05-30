Reportan Incendio en Restaurante de Comida China en Polanco

La tarde de este sábado 30 de mayo se registró un incendio en el restaurante de comida china “Man Xian Ge”, ubicado en el cruce de las avenidas Moliere y Ejército Nacional, en la colonia Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Tras el reporte de emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para realizar labores de control y sofocación del fuego. También arribaron paramédicos, personal de Protección Civil y policías capitalinos para acordonar el área y evitar riesgos a peatones y automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó en la cocina del inmueble, lo que provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en una de las zonas comerciales y restauranteras más concurridas de Polanco.

Bomberos de la CDMX combaten un incendio registrado en la cocina de un restaurante de comida china en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.



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Brindan atención por crisis nerviosa

La presencia de humo y el despliegue de unidades de rescate generaron alarma entre trabajadores, clientes y personas que transitaban por la zona. Elementos de la Cruz Roja brindaron atención a varias personas que presentaron crisis nerviosa derivada de la emergencia; sin embargo, hasta el momento no se reportan lesionados de gravedad.

Autoridades capitalinas informaron sobre el cierre vial en el cruce de Moliere y Homero mientras continúan las maniobras de emergencia y los trabajos de enfriamiento dentro del establecimiento afectado.

Las labores de los equipos de rescate se extendieron durante la tarde para evitar que las llamas se propagaran a negocios cercanos, debido a la alta concentración de restaurantes y comercios en la zona.

Personal de emergencia también realizó revisiones preventivas en inmuebles aledaños para descartar riesgos estructurales o posibles afectaciones adicionales. Las autoridades recomendaron a la población evitar la zona y permitir el libre paso de vehículos de emergencia mientras concluyen las labores de seguridad.