Reportan Incendio en Restaurante de Comida China en Polanco

El incendio se originó en la cocina del inmueble, lo que provocó una intensa movilización de servicios de emergencia

Incendio en restaurante´de Polanco. Foto: N+Incendio en restaurante´de Polanco. Foto: N+

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