Detienen a Jesús “N”, Presidente Municipal de Cuautla, Morelos

Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch

Detienen a Jesús “N”, Presidente Municipal de Cuautla, Morelos. Foto: CuartoscuroDetienen a Jesús “N”, Presidente Municipal de Cuautla, Morelos. Foto: Cuartoscuro

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