Detienen a Jesús “N”, Presidente Municipal de Cuautla, Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este sábado sobre la detención de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, Morelos, como parte de las acciones del Operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno federal.

De acuerdo con el funcionario, la captura fue realizada por integrantes del Gabinete de Seguridad en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, Morelos. Foto: Cuartoscuro

La detención del alcalde se suma a una serie de operativos y acciones de seguridad desplegadas en Morelos desde finales de abril, tras el reforzamiento de la presencia federal en la entidad para combatir delitos relacionados con extorsión, corrupción y posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales.

Suman 85 funcionarios detenidos

García Harfuch destacó que con esta operación ya suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en el marco del Operativo Enjambre, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.

“El Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales”, señaló el titular de la SSPC a través de un mensaje oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado los delitos específicos que se imputan al alcalde de Cuautla ni la situación jurídica en la que se encuentra tras su detención. Se espera que en las próximas horas la FGR amplíe la información sobre el caso y el proceso judicial correspondiente.