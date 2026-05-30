Muere Guillermo 'Billy' Álvarez, Ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul

El empresario se encontraba recluido en el penal federal del Altiplano en el Estado de México

Guillermo 'Billy' Álvarez. Foto: N+Guillermo 'Billy' Álvarez. Foto: N+

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