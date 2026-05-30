Muere Guillermo 'Billy' Álvarez, Ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul

Este sábado 30 de mayo se reportó el fallecimiento de Guillermo “Billy” Álvarez, ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul y una de las figuras más influyentes en la historia reciente del club cementero.

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del órgano de Prevención y Reinserción Social, informó que Guillermo, de 80 años de edad, murió en un hospital de Toluca, Estado de México, a consecuencia de una falla orgánica múltiple, mientras recibía atención médica por complicaciones derivadas de enfermedades crónico-degenerativas.

De acuerdo con la dependencia federal, Billy Álvarez era trasladado de manera frecuente a hospitales de la región para recibir atención médica de tercer nivel, debido al deterioro de su estado de salud.

El ex directivo permanecía recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano” delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocidos como lavado de dinero.

Guillermo 'Billy' Álvarez durante su detención en 2025. Foto: N+

Billy Álvarez estuvo al frente de Cruz Azul durante varias décadas y fue uno de los directivos más reconocidos del futbol mexicano. Bajo su administración, el equipo cementero consiguió diversos títulos nacionales e internacionales, además de mantenerse como una de las franquicias más populares de la Liga MX.

#ÚltimaHora | Guillermo "Billy" Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul y expresidente del club cementero, murió a los 80 años; durante sus últimos años enfrentó acusaciones por delincuencia organizada. #SábadosDeFORO con @karlaiberia | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/EqIJJGHaF2 — N+ FORO (@nmasforo) May 30, 2026

¿Quién fue “Billy” Álvarez?

Guillermo Álvarez Cuevas, conocido públicamente como “Billy” Álvarez, fue un empresario y directivo mexicano que encabezó durante décadas la Cooperativa Cruz Azul y el club de futbol Cruz Azul.

Nació el 21 de enero de 1945 y asumió el liderazgo de la cooperativa tras la muerte de su hermano, Guillermo Héctor Álvarez, consolidándose como una de las figuras más influyentes del futbol mexicano y del sector cementero en el país.

Durante su gestión al frente de Cruz Azul, el equipo consiguió títulos de Liga MX, Copa MX y torneos internacionales de Concacaf. También impulsó proyectos deportivos y de infraestructura relacionados con la institución cementera.

Sin embargo, su trayectoria quedó marcada por controversias legales en los últimos años. En 2020, autoridades mexicanas emitieron órdenes de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tras permanecer prófugo durante un periodo, fue detenido y recluido en el penal federal del Altiplano.