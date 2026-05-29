Caen Tres Narcomenudistas tras Cateo en Presunto Punto de Venta de Coxcatlán, Puebla

Salvador, Itzuli y Rafael "N" fueron detenidos tras la ejecución de un cateo en la localidad de San José Tilapa, municipio de Coxcatlán en Puebla.

Tres detenidos por narcomenudeo en Coxcatlán, Puebla.Foto: Fiscalía de Puebla

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Cateo en San José Tilapa: Salvador, Itzuli y Rafael 'N' arrestados con droga. La Fiscalía de Puebla intensifica acciones contra el narcomenudeo. Conoce más sobre este operativo.

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