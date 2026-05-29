Caen Tres Narcomenudistas tras Cateo en Presunto Punto de Venta de Coxcatlán, Puebla

Fuerzas de Seguridad ejecutaron un cateo como parte de las acciones contra el narcomenudeo, como resultado tres personas fueron detenidas y aseguraron bolsas con droga en la localidad de San José Tilapa, municipio de Coxcatlán en Puebla.

Agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, llevaron acabo un importante operativo con orden judicial en un inmueble ubicado sobre la calle 16 de Septiembre esquina con Camino Real.

La vivienda estaba identificada como presunto punto de venta y distribución de narcóticos por lo que se dio cumplimiento al cateo interinstitucional. En el lugar fueron aseguradas 123 bolsas tipo ziploc con sustancia granulada con características similares al cristal, una báscula gramera y 300 pesos en efectivo.

Salvador, Itzuli y Rafael "N" detenidos por narcomenudeo en Coxcatlán, Puebla

Además, lograron la detención de Salvador, Itzuli y Rafael "N" quienes presuntamente estarían relacionados con estos delitos contra la salud. Se sabe que el inmueble ubicado Coxcatlán quedó asegurado y las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Cabe destacar que gracias alas investigaciones realizadas, se dedujo que la vivienda operaba como un punto discreto de distribución y comercialización de droga, manteniendo actividades permanentes relacionadas con delitos contra la salud en la localidad de San José Tilapa.

Por su parte la Fiscalía General del Estado de Puebla mencionó que continuará con las acciones interinstitucionales para combatir el narcomenudeo y desarticular puntos de operación delictiva que pongan en riesgo a la sociedad.

Pobladores matan a golpes a presunto ladrón en Tlachichuca, Puebla

Un hombre presuntamente falleció tras ser golpeado por pobladores de la colonia Rafael Ávila Camacho, del municipio de Tlachichuca, Puebla.

De acuerdo con los habitantes, este individuo fue sorprendido la tarde de este jueves 28 de mayo cometiendo un robo en un domicilio, por lo que fue retenido por los pobladores, quienes le dieron un escarmiento a golpes.

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Gracias a un operativo realizado por la Policía Municipal y Estatal, las autoridades lograron rescatar al supuesto ladrón y trasladarlo a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán para ponerlo a disposición del Ministerio Público; sin embargo, poco después trascendió que perdió la vida en ese lugar.

El área fue acordonada con cinta de seguridad y se le dio aviso a la autoridad para que realizara las diligencias de ley.

Con información de N+

MCS